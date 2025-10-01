Plus de 80 médias espagnols réclament 551 millions d'euros à Meta pour concurrence déloyale. Ils accusent le groupe d’avoir violé la réglementation sur les données personnelles entre 2018 et 2023 pour vendre de la publicité, au détriment de leur modèle économique.

ATS Agence télégraphique suisse

Plus de 80 médias espagnols réclament à Meta, propriétaire de Facebook et Instagram, quelque 550 millions d'euros pour les dommages causés par son modèle publicitaire. Ce procès très attendu s'ouvre mercredi à Madrid. L'audience, qui se tiendra dans un tribunal de commerce de la capitale espagnole, doit durer jusqu'à jeudi.

L'Association des médias d'information (AMI), principale association du secteur en Espagne, a déposé plainte en décembre 2023 contre Meta Irlande, où le géant technologique américain dispose de son siège européen. Elle réclame 551 millions d'euros pour concurrence déloyale dans la vente de publicité numérique.

Meta «a ignoré la réglementation européenne pour bâtir son empire économique au détriment de la viabilité des médias et du droit à l'information de tous les citoyens», a déclaré à l'AFP Irene Lanzaco, directrice générale de l'AMI.

L'AMI accuse Meta d'avoir violé entre mai 2018 et juillet 2023 la réglementation européenne de protection des données, en utilisant les données des internautes sans leur consentement afin de créer des profils publicitaires individualisés. Comme les médias espagnols, eux, «demandaient le consentement des utilisateurs», Meta bénéficiait d'un «avantage indu» et se livrait à une «concurrence déloyale», a expliqué de son côté Nicolás González Cuéllar, avocat de l'AMI.

«Il ne faut pas craindre de se confronter à ces géants»

«Il ne faut pas craindre de se confronter à ces géants apparemment si puissants lorsqu'on a la loi de son côté», a ajouté Me González Cuéllar. Lors d'une audience préliminaire en novembre 2024, l'avocat de Meta Javier de Carvajal avait nié «l'existence de tout dommage» et affirmé qu'il n'y avait «aucune violation» des normes européennes de protection des données de la part de l'entreprise.

Les témoins doivent être entendus mercredi, et jeudi les rapports d'experts ainsi que les conclusions des parties seront présentés. Parmi les groupes de médias représentés par l'AMI figurent Prisa, propriétaire du quotidien El Pais et du journal sportif AS, mais aussi Godo (La Vanguardia, Mundo deportivo...), Unidad Editorial (El Mundo, Marca) et Vocento, qui publie le quotidien conservateur ABC.

En plus de l'AMI, les radios et télévisions espagnoles ont déposé une autre plainte contre Meta pour les mêmes raisons, réclamant 160 millions d'euros de dommages et intérêts. En France, environ 200 groupes de médias français, y compris les principales chaînes de télévision et les principaux journaux, ont intenté une action similaire contre Meta en avril dernier.