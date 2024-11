À Manhattan, la parade d'Halloween a vu des New-Yorkais déguisés en Trump, Vance et Harris, avec des slogans politiques. Les masques de Trump se sont vendus comme des petits pains, selon un employé de boutique.

À New York, une parade d'Halloween très politique

À New York, une parade d'Halloween très politique

Un participant déguisé en Donal Trump sert des frites lors de la 6e soirée annuelle MAGAWEEN sur le toit du New York Young Republican Club à New York, le 26 octobre 2024 Photo: KENA BETANCUR 1/4

AFP Agence France-Presse

La présidentielle américaine s'est imposée en toile de fond de la parade d'Halloween de New York cette année, qui a vu défiler jeudi des imitations de Donald Trump, son colistier J.D. Vance ou encore de Kamala Harris. Dans le quartier de Manhattan, au centre de la «Big Apple», des dizaines de milliers de personnes ont participé à la parade d'Halloween, particulièrement politique cette année.

Certains sont apparus le visage caché derrière un masque à l'effigie de Donald Trump. D'autres lui ont préféré une perruque rousse et une casquette rouge marquée du nom de son mouvement «Make America Great Again» ("Rendre à l'Amérique sa grandeur").

Dans le cortège, des dizaines de personnes portaient aussi des costumes de chats, une référence non dissimulée à l'expression misogyne employée par le colistier de Donald Trump, J.D. Vance, qui en 2021, avait dit des femmes sans enfant qu'elles étaient des «femmes à chat». Des slogans comme «Ne pas revenir en arrière» ou encore «liberté du corps» figuraient sur les pancartes brandies par ces New-Yorkais.

À quelques encablures de la parade, un vaste magasin de costumes et accessoires a accueilli les retardataires en quête d'un déguisement de dernière minute. «Nous avons des masques de Trump, Biden et Harris», a montré à l'AFP Joey Katz, 22 ans, étudiant au Hunter College et employé de la boutique.

«Les masques de Trump, je ne pourrais même pas vous donner un chiffre total, mais j'en ai vendu cinq à dix par jour. Pour les masques de Kamala, j'en ai vendu un ou deux pendant toute la saison», a-t-il ajouté.

Près de l'itinéraire de la parade, Jay Munez, 29 ans, originaire du Queens, l'arrondissement de New York où réside Donald Trump, porte lui une casquette rouge à l'effigie du candidat républicain. Interrogé sur le choix de ce costume, ce dernier répond, non sans ironie: «Je soutiens cet homme à 100%».

Le New York Young Republican Club, une organisation de jeunes républicains, a tenu samedi sa soirée annuelle sur les toits, la «MAGAWEEN», une référence là encore au mouvement de Donald Trump «Make America Great Again».