La pollution en cause?

Le phoque de la Caspienne a été inscrit par le Kazakhstan et la Russie sur la liste rouge des espèces rares menacées d'extinction. Il souffre du braconnage ainsi que de la pollution. Photo: Keystone

ATS Agence télégraphique suisse

Les raisons de cette hécatombe n'ont pas encore pu être établies, notamment en raison du niveau avancé de décomposition compliquant la prise d'échantillons selon le Comité pour la pêche, dépendant du ministère de l'Agriculture. «Au total, 1989 cadavres de phoques morts ont été découvertes entre le 24 octobre et le 18 novembre 2024», a indiqué dans un communiqué le Comité pour la pêche, qui poursuit la surveillance des côtes.

D'après une spécialiste de l'Institut kazakh d'hydrobiologie et d'écologie, «la pollution du milieu marin pourrait être la cause probable de la mort» des phoques, tandis que le Comité de la pêche pointe du doigt «la libération de gaz sous-marins par des tremblements de terre». Le résultat des analyses devrait être connu seulement d'ici trois à quatre mois.

Une espèce menacée

Le phoque de la Caspienne a été inscrit par le Kazakhstan et la Russie sur la liste rouge des espèces rares menacées d'extinction et souffre du braconnage ainsi que de la pollution.

La Caspienne est une mer fermée aussi considérée comme le plus grand lac au monde avec ses 371'000 kilomètres carrées – une superficie supérieure à celle de l'Allemagne – et borde cinq pays (Azerbaïdjan, Iran, Kazakhstan, Russie, Turkménistan). Selon des scientifiques, la baisse alarmante du niveau de l'eau couplée à la hausse de sa température met en danger la flore et la faune marine.

D'après l'Union internationale pour la conservation de la nature, le nombre de ces mammifères a baissé de plus de 70% au siècle dernier, avant de remonter selon des estimations des autorités kazakhes à environ 270'000.