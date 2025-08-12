La Maison Blanche nomme le lieu de la réunion de vendredi
Une rencontre potentiellement décisive entre Donald Trump Vladimir Poutine au sujet de la guerre en Ukraine est prévue ce vendredi en Alaska. Le lieu de la rencontre a été révélé ce mardi 12 août. Jusqu'à présent, seul l'Etat américain avait été évoqué comme point de rencontre.
La porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a annoncé que son président se rendrait dans la ville d'Anchorage vendredi. «Trump est déterminé à mettre fin à la guerre et aux massacres, a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse à à Washington.
La porte-parole de la Maison Blanche a également précisé que le président ukrainien Volodymyr Zelensky ne participerait pas à la réunion. En revanche, Trump espérait qu'un sommet trilatéral entre les Etats-Unis, la Russie et l'Ukraine pourrait avoir lieu ultérieurement. Concernant la visite de Poutine aux Etats-Unis, elle a déclaré: «Le président est très honoré et se réjouit de l'accueillir sur le sol américain.»
La Maison Blanche a refusé de répondre à une question concernant un éventuel «échange territorial» entre Moscou et Kiev, précisant que Trump en discuterait avec Poutine. Karoline Leavitt n'a pas non plus fourni d'horaire précis pour la réunion, précisant que les détails étaient encore en cours d'élaboration.
Anchorage est la plus grande ville d'Alaska, située au sud de l'Etat américain et comptant environ 29'000 habitants.
Marco Rubio s'est entretenu avec Lavrov avant le sommet en Alaska
Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio s'est entretenu mardi au téléphone avec son homologue russe Sergueï Lavrov afin de préparer le sommet entre les dirigeants américain Donald Trump et russe Vladimir Poutine en Alaska vendredi, a indiqué sa porte-parole.
«Les deux parties ont confirmé leur engagement à faire de cet événement un succès», a déclaré la porte-parole du département d'Etat, Tammy Bruce, aux journalistes.
Source: AFP
La venue de Poutine en Alaska est une «victoire» pour le Kremlin, estime Zelensky
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé mardi que la venue prévue vendredi de Vladimir Poutine en Alaska, pour y rencontrer son homologue américain Donald Trump, était une «victoire» pour le Kremlin.
«Premièrement, il (Poutine) aura une rencontre sur le territoire américain, ce qui est, je pense, pour lui une victoire personnelle», a déclaré Zelensky à la presse, ajoutant que cette rencontre faisait sortir le président russe de son «isolement» et retardait de possibles sanctions américaines contre Moscou.
Source: AFP
Des «groupes» de soldats russes ont avancé d'environ 10km sur le front mais seront «détruits»
Des «groupes» de soldats russes ont avancé d'environ 10 kilomètres dans certains secteurs du front dans l'est de l'Ukraine, a confirmé mardi le président Volodymyr Zelensky, tout en assurant que ces unités seraient «détruites», alors que ces avancées ont fait craindre une percée d'importance.
Ces groupes «n'ont pas d'équipements (lourds), seulement leurs armes dans les mains. Certains ont été détruits, d'autres faits prisonniers. Nous trouverons les autres et les détruiront prochainement», a-t-il assuré à la presse, estimant que ces attaques visaient à créér «le récit» que «la Russie avance et l'Ukraine perd», avant la rencontre prévue entre Vladimir Poutine et Donald Trump.
Il a par ailleurs affirmé que Moscou préparait de «nouvelles opérations offensives» dans trois secteurs sur le front, «Zaporijjia, Pokrovsk et Novopavlivka».
Source: AFP
Zelensky exclut tout retrait des forces ukrainiennes du Donbass
Volodymyr Zelensky a exclu mardi tout retrait des forces ukrainiennes dans le Donbass pour mettre fin à la guerre avec Moscou, avant le sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump qui fait craindre à Kiev un accord à ses dépens.
«Nous ne nous retirerons pas du Donbass (qui comprend les régions ukrainiennes de Donetsk et Lougansk, NDLR)», a déclaré le président ukrainien à la presse, estimant que si ce territoire tombait sous le contrôle de Moscou, il servirait ensuite de tremplin au Kremlin pour une «offensive future» contre l'Ukraine.
Source: AFP
Zelensky assure que la Russie prépare de «nouvelles offensives»
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré mardi que la Russie se préparait à de «nouvelles offensives» en Ukraine, à quelques jours des négociations de paix prévues entre Vladimir Poutine et Donald Trump en Alaska.
«Nous constatons que l'armée russe ne s'apprête pas à mettre fin à la guerre. Au contraire, ils sont engagés dans des mouvements qui indiquent la préparation de nouvelles offensives», a déclaré le dirigeant ukrainien sur X.
Source: AFP
Avancée rapide de l'armée russe dans une région stratégique ukrainienne
Les troupes russes ont avancé rapidement dans un secteur stratégique du front dans l'est de l'Ukraine, ont indiqué l'armée ukrainienne et des analystes mardi, quelques jours avant des pourparlers très attendus entre les Etats-Unis et la Russie. Cette progression a eu lieu au nord-est de Pokrovsk, ville minière et épicentre des combats, dans la région orientale de Donetsk dont Moscou revendique l'annexion.
En une seule journée, la Russie a avancé d'une dizaine de kilomètres vers le nord le long d'une route, selon le site d'analyse militaire DeepState, proche de l'armée ukrainienne, un rythme bien plus soutenu que d'habitude.
Source: AFP
Pour les dirigeants européens, les Ukrainiens doivent pouvoir «décider de leur avenir»
Les dirigeants des pays de l'Union européenne ont insisté mardi sur la nécessité pour les Ukrainiens de pouvoir «décider de leur avenir», à trois jours de la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine.
«Nous, les dirigeants de l'Union européenne, saluons les efforts du président Trump pour mettre fin à la guerre d'agression de la Russie en Ukraine et parvenir à une paix juste et durable pour l'Ukraine», écrivent-ils dans un texte auquel la Hongrie ne s'est pas associée. «Les Ukrainiens doivent avoir la liberté de décider de leur avenir», ajoute la déclaration. «Le chemin vers la paix en Ukraine ne peut être décidé sans l'Ukraine», insistent les dirigeants européens, jugeant que des négociations substantielles ne peuvent se tenir que «dans le contexte d'un cessez-le-feu ou d'une réduction des hostilités».
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et des dirigeants européens doivent s'entretenir mercredi avec Donald Trump.
Source: AFP
Pour Alain Berset: «La guerre en Ukraine doit cesser de manière juste»
Le Conseil de l'Europe s'engage pour une fin juste de la guerre en Ukraine. Avant les discussions prévues entre le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine, le secrétaire général Alain Berset plaide pour que l'Ukraine soit incluse dans les négociations.
Une seule question sera déterminante vendredi en Alaska, écrit l'ancien conseiller fédéral dans un communiqué publié lundi: «la paix en Ukraine sera-t-elle bâtie sur la justice ou marquée par des concessions faites à l’agresseur?»
La ligne de partage entre le pragmatisme et l'équité justice est mince et les efforts du président américain Donald Trump pour mettre fin aux massacres sans faire de concessions sont louables, poursuit Alain Berset. Pour le Conseil de l'Europe, il est clair qu'une paix durable et juste est nécessaire et qu'elle doit se construire avec l'Ukraine.
«La guerre en Ukraine doit prendre fin, et ce de manière juste», poursuit la déclaration. L'ordre international, tel qu'il a été bâti après la Seconde Guerre mondiale, doit être préservé. Alain Berset ajoute qu'il rencontrera le président ukrainien Volodymir Zelensky à Kiev dans les prochains jours.
Trump évoque un accord possible avec Poutine et critique Zelensky
Lors d'une conférence de presse consacrée au déploiement de la Garde nationale à Washington, Donald Trump a évoqué à plusieurs reprises sa prochaine rencontre avec le président russe Vladimir Poutine, prévue le 15 août en Alaska.
«Nous verrons ce que Vladimir Poutine a en tête», a déclaré Donald Trump. Il a précisé que «par respect», il appellerait d’abord le président ukrainien Volodymyr Zelensky si un accord apparaissait équitable. Ensuite, il informerait les dirigeants de l’Union européenne et de l’OTAN. «Je ne vais pas conclure d’accord, ce n’est pas à moi de le faire», a-t-il déclaré.
Le sommet de vendredi suscite une attente mondiale, alors que plusieurs pistes sont évoquées, dont un échange territorial. Donald Trump a affirmé qu’il saurait «probablement dans les deux premières minutes» de son entretien avec Vladimir Poutine si un accord est possible. Il a également critiqué Volodymyr Zelensky pour son refus d’accepter un échange de territoires: «Parce qu’il y en aura un», a-t-il tranché.
Il a également rappelé son souhait d’organiser une rencontre tripartite, un objectif repoussé pour l’instant, Vladimir Poutine refusant la présence de Volodymyr Zelensky. «La prochaine réunion aura lieu entre Zelensky et Poutine, ou Zelensky, Poutine et moi. Je les réunirai dans la même pièce. Soit j’y serai, soit je n’y serai pas.»
Narendra Modi appelle à une fin «pacifique et rapide» de la guerre en Ukraine
Le Premier ministre indien Narendra Modi a appelé lundi à une fin «pacifique et rapide» de la guerre en Ukraine, à l’issue d’un entretien téléphonique avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Cette conversation intervient quelques jours avant le sommet prévu vendredi en Alaska entre les présidents russe Vladimir Poutine et américain Donald Trump.
Cette prise de position fait suite à un précédent échange entre Narendra Modi et Vladimir Poutine, lors duquel le dirigeant indien avait déjà plaidé pour un règlement pacifique du conflit. New Delhi cherche à maintenir un équilibre entre ses relations historiques avec Moscou et ses liens croissants avec Washington et les pays occidentaux.
Dans ce cadre, l’Inde n’a jamais condamné explicitement l’invasion russe, mais s’est proposée comme médiatrice pour faciliter la paix. Narendra Modi a souligné que son pays restait «déterminé à apporter toute l’aide possible» et à renforcer ses relations bilatérales avec l’Ukraine, malgré l’impasse actuelle des négociations.