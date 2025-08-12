il y a 31 minutes

La Maison Blanche nomme le lieu de la réunion de vendredi

Une rencontre potentiellement décisive entre Donald Trump Vladimir Poutine au sujet de la guerre en Ukraine est prévue ce vendredi en Alaska. Le lieu de la rencontre a été révélé ce mardi 12 août. Jusqu'à présent, seul l'Etat américain avait été évoqué comme point de rencontre.

La porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, s'exprime lors du point presse quotidien de la Maison Blanche, ce 12 août. Photo: Anadolu via Getty Images

La porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a annoncé que son président se rendrait dans la ville d'Anchorage vendredi. «Trump est déterminé à mettre fin à la guerre et aux massacres, a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse à à Washington.

La porte-parole de la Maison Blanche a également précisé que le président ukrainien Volodymyr Zelensky ne participerait pas à la réunion. En revanche, Trump espérait qu'un sommet trilatéral entre les Etats-Unis, la Russie et l'Ukraine pourrait avoir lieu ultérieurement. Concernant la visite de Poutine aux Etats-Unis, elle a déclaré: «Le président est très honoré et se réjouit de l'accueillir sur le sol américain.»

La Maison Blanche a refusé de répondre à une question concernant un éventuel «échange territorial» entre Moscou et Kiev, précisant que Trump en discuterait avec Poutine. Karoline Leavitt n'a pas non plus fourni d'horaire précis pour la réunion, précisant que les détails étaient encore en cours d'élaboration.

Anchorage est la plus grande ville d'Alaska, située au sud de l'Etat américain et comptant environ 29'000 habitants.