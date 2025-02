Accident ferroviaire: la colère des Grecs paralyse le pays

Des milliers de Grecs manifestent lors d'une grève générale, un an après la catastrophe ferroviaire qui a fait 57 morts. Les manifestants exigent justice et dénoncent une possible dissimulation des responsabilités par le gouvernement Mitsotakis.

Des manifestants se rassemblent dans le centre d'Athènes, pour commémorer les deux ans d'une catastrophe ferroviaire mortelle qui a également déclenché des centaines d'autres manifestations et une grève générale. Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire

AFP Agence France-Presse

Des dizaines de milliers de personnes ont commencé de se rassembler vendredi dans toute la Grèce paralysée par une grève générale à la mémoire des 57 morts de la catastrophe ferroviaire de 2023 et pour exprimer leur colère à l'endroit du gouvernement Mitsotakis.

«Aujourd'hui, il faut envoyer un message fort pour punir tous les responsables de ce drame», a lancé à l'AFP Nikos Likomytros, 20 ans, étudiant en histoire et archéologie, qui participe au rassemblement dans le centre d'Athènes. «On veut que la justice soit rendue», a également martelé Dimitris Korovesis, 16 ans, alors que les Grecs exigent des réponses sur les causes exactes de cette collision frontale entre deux trains le 28 février 2023.

«La Grèce tue ses enfants», lisait-on aussi sur une pancarte brandie devant le Parlement, dans le centre de la capitale. Dans une grande émotion, les noms et l'âge de toutes les victimes, la plupart des jeunes, ont été lus au début du rassemblement devant le Parlement. Une minute de silence a ensuite été observée en présence de proches de victimes, dont la pédiatre Maria Karystianou qui porte aujourd'hui le combat de ces familles endeuillées qui réclament des comptes aux autorités. Une foule compacte était également rassemblée à Thessalonique, la deuxième ville du pays, mais aussi à Larissa, près des lieux de l'accident et dans d'autres villes du pays, selon les images en direct de la télévision publique ERT.

La colère ne diminue pas

De nombreux protestataires dénoncent une «dissimulation» présumée des responsabilités dans le pire accident ferroviaire en Grèce, une accusation portée par le collectif des familles de victimes et la société civile. Transports à l'arrêt, écoles, universités, administrations et magasins fermés, le pays est quasiment à l'arrêt ce vendredi, répondant à l'appel à une grève générale de 24 heures. Aucun train, ferry, bus, tramway ne circulent tandis que de nombreuses liaisons aériennes ont été annulées.

Dans le centre d'Athènes, de nombreux magasins ont baissé leur rideau en signe de solidarité dans une Grèce profondément bouleversée par cette catastrophe devenue un «traumatisme collectif», selon le Premier ministre conservateur, Kyriakos Mitsotakis.

Le 28 février 2023, peu avant minuit, un train reliant Athènes à Thessalonique (nord), avec plus de 350 passagers à son bord, avait heurté de plein fouet un train de marchandises dans la vallée de Tempé, à environ 350 km au nord de la capitale. Les deux trains avaient circulé sur la même voie pendant 19 minutes sans qu'aucun système d'alarme ne soit déclenché. Etrillé par l'opposition qui accuse son gouvernement de vouloir cacher les causes véritables de l'accident, le chef du gouvernement se retrouve en difficulté politique. Fin janvier, plus de 40'000 personnes avaient déjà défilé à Athènes et Thessalonique.

Outre l'erreur humaine imputée au chef de gare local ce soir-là, l'enquête avait immédiatement révélé de graves négligences sur le réseau ferré, notamment l'absence de mise aux normes des systèmes de sécurité. «Des erreurs humaines fatales se sont combinées aux défaillances chroniques de l'État, bouleversant violemment nos certitudes», a reconnu le chef du gouvernement conservateur dans un message sur Facebook vendredi.

Plus de 40 personnes ont été poursuivies mais aucune n'a encore été jugée. Le gouvernement conservateur ne cesse de rejeter les accusations des partis d'opposition qui évoquent un «plan organisé» de dissimulation pour protéger de hauts responsables. Kyriakos Mitsotakis, confortablement réélu quatre mois seulement après la catastrophe, a dénoncé ce qu'il voit comme une tentative de «déstabiliser» le pays. Il a fustigé «l'instrumentalisation politique de la douleur humaine».

Une motion de censure possible

Un rapport d'experts financé par les familles des victimes a conclu que le train de marchandises transportait une cargaison illégale et non déclarée de produits chimiques explosifs, ce qui aurait contribué au nombre élevé de victimes. Jeudi, un rapport accablant de l'agence grecque de sécurité de l'aviation et des chemins de fer a a révélé des défaillances systémiques en matière de sécurité et la destruction de preuves cruciales dans les jours qui ont suivi l'accident.

Ces experts ont également indiqué qu'il y avait une «présence possible» d'un «carburant inconnu» sur le lieu de l'accident. «C'est à la justice» de faire son travail, a laconiquement commenté le porte-parole du gouvernement, Pavlos Marinakis. Les partis d'opposition veulent déposer une motion de censure la semaine prochaine et exigent une enquête parlementaire pour établir si les autorités ont nettoyé les lieux rapidement après l'accident, détruisant ainsi d'importantes preuves.