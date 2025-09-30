La flottille pour Gaza devrait s'arrêter pour faciliter la situation, dit Giorgia Meloni
La cheffe du gouvernement italien ultraconservateur Giorgia Meloni a estimé que la flottille humanitaire qui se dirige vers Gaza devrait s'arrêter pour permettre un éventuel accord entre les belligérants, qui repose sur «un équilibre fragile».
«Le plan de paix pour le Moyen-Orient proposé par le président américain Donald Trump offre finalement un espoir d'accord pour mettre fin à la guerre et à la souffrance de la population civile palestinienne et stabiliser la région», a écrit Meloni dans un communiqué. «Cet espoir repose sur un équilibre fragile que de nombreuses personnes seraient heureuses de faire sauter», a-t-elle estimé.
«Je crains justement que la tentative de la flottille de forcer le blocus naval israélien (de Gaza, ndlr) puisse servir de prétexte», poursuit Meloni, très proche du point de vue idéologique de Donald Trump. «Pour cette raison aussi je pense que la flottille devrait s'arrêter maintenant et accepter une des diverses propositions avancées pour le transfert, en sécurité, de l'aide», ajoute Meloni.
«Tout autre choix risque de se transformer en prétexte pour empêcher la paix, alimenter le conflit et toucher ainsi surtout cette population de Gaza à laquelle on dit de vouloir porter de l'aide», a conclu la cheffe du gouvernement italien.
Source: AFP
L'armée israélienne annonce qu'elle va bloquer le dernier accès au nord de la bande de Gaza depuis le sud
L'armée israélienne a annoncé mercredi qu'elle allait bloquer le dernier accès au nord de la bande de Gaza depuis le sud du territoire palestinien, à partir de 12h00 (09h00 GMT).
«Habitants de Gaza, la rue al-Rachid sera fermée à la circulation depuis la zone sud de la bande à partir de 12h00», indique un communiqué diffusé en arabe par un porte-parole, le colonel Avichay Adraee, sur ses réseaux sociaux, alors que l'armée israélienne intensifie son offensive sur Gaza-ville, dans le nord du territoire palestinien.
«Le passage vers le sud sera autorisé pour ceux qui n'ont pas encore pu évacuer la ville de Gaza. A ce stade, l'armée israélienne permet le passage vers le sud librement et sans contrôle», ajoute le communiqué.
Source: AFP
Netanyahu informe son gouvernement du plan Trump pour Gaza
Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré mardi qu'il s'apprêtait à informer son gouvernement des détails du plan pour Gaza présenté par le président américain, Donald Trump, après des entretiens entre les deux dirigeants à la Maison Blanche.
«A Washington, je suis parvenu à une entente avec le président Trump sur un cadre pour la libération de tous nos otages et la réalisation de l'ensemble des objectifs de guerre que nous nous sommes fixés», a affirmé Netanyahu au début d'une réunion du gouvernement, tenue peu après son retour en Israël, selon une vidéo diffusée par le bureau du Premier ministre. «Je fournirai un rapport plus détaillé aux membres du gouvernement et aux membres du cabinet» de sécurité, a-t-il ajouté.
Source: AFP
Le chef de l'ONU appelle toutes les parties à accepter le plan de Trump
Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a appelé mardi «toutes les parties» à accepter et appliquer le plan pour Gaza présenté la veille par le président américain, a indiqué son porte-parole dans un communiqué.
«Il est désormais crucial que toutes les parties s'engagent pour cet accord et son application», a-t-il ajouté, saluant le plan de Donald Trump et le «rôle important des pays arabes et musulmans» pour y parvenir.
Trump lance que le Hamas «expiera en enfer» s'il rejette son plan pour Gaza
Le président américain Donald Trump a déclaré mardi que le Hamas «expiera en enfer» s'il rejette son plan pour mettre fin à la guerre à Gaza, devant un parterre de généraux et d'amiraux convoqués de manière très inhabituelle près de Washington.
«Il nous manque une signature, et elle expiera en enfer s'ils ne signent pas. J'espère qu'ils vont signer pour leur propre bien et créeront quelque chose de vraiment formidable», a déclaré le président américain faisant référence au mouvement islamiste palestinien.
Source: AFP
Trump dit que le Hamas a «trois ou quatre jours» pour répondre à son plan pour Gaza
Donald Trump a dit mardi que le Hamas avait «trois ou quatre jours» pour répondre à son plan pour Gaza, qui prévoit en particulier un arrêt immédiat des hostilités.
«Nous allons donner environ trois ou quatre jours. Nous verrons bien. Tous les pays arabes sont d'accord, les pays musulmans sont d'accord, Israël est d'accord. Nous n'attendons que le Hamas. Et le Hamas acceptera ou n'acceptera pas. Et s'il n'accepte pas, cela se finira de manière très triste», a dit le président américain dans un court échange avec la presse à la Maison Blanche.
Source: AFP
Le Qatar affirme qu'une réunion est prévue mardi soir avec le Hamas et la Turquie
Le Qatar a affirmé qu'une réunion est prévue mardi avec le mouvement islamiste palestinien Hamas pour discuter du plan de Donald Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza, en présence de représentants de la Turquie.
«La délégation de négociateurs (du Hamas) a promis d'étudier (le plan) de manière responsable», a déclaré le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed al-Ansari, en affirmant qu'une réunion entre les deux parties aura lieu mardi soir, «à laquelle participera aussi la partie turque».
Source: AFP
Le Kremlin soutient le plan Trump pour Gaza et espère qu'il apportera la paix
Le Kremlin a dit mardi soutenir le plan de paix pour Gaza du président américain Donald Trump et espérer que cette proposition mettra un terme au conflit déclenché par l'attaque menée le 7 octobre 2023 par le Hamas contre Israël.
«Le Kremlin soutient toujours et accueille favorablement tous les efforts du président Trump visant à mettre fin à cette tragédie», a déclaré son porte-parole, Dmitri Peskov, lors de son briefing quotidien auquel participait notamment l'AFP. «Nous souhaitons que ce plan soit mis en oeuvre et contribue à orienter les événements au Moyen-Orient vers une conclusion pacifique», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Le Hamas serait en train d'examiner le plan de Trump pour Gaza
Une source palestinienne proche du Hamas a affirmé mardi à l'AFP que le mouvement islamiste examinait le plan de Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza présenté lundi à Washington, et soutenu par le Premier ministre israélien.
«Le Hamas commence aujourd'hui une série de consultations au sein de ses cadres politiques et militaires, à la fois à l'intérieur de la Palestine et à l'étranger», a indiqué cette source, sous couvert d'anonymat, ajoutant que le mouvement fournira une réponse «représentant le Hamas et les mouvements de la résistance».
«Les discussions pourraient durer plusieurs jours en raison de leur complexité, notamment pour coordonner la communication entre les membres de la direction et les mouvements après l'agression israélienne à Doha», a ajouté la source. Une autre source palestinienne a également confirmé à l'AFP que le Hamas examinait le plan de Trump.
Source: AFP
L'UE prête à apporter sa contribution à l'engagement de Trump
L'Union européenne encourage toutes les parties à saisir dès à présent l'opportunité offerte par l'engagement du président des Etats-Unis Donald Trump à mettre fin à la guerre à Gaza, a affirmé mardi la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen.
Donald Trump a présenté lundi un plan en vingt points pour la paix dans la bande de Gaza. Lors d'une conférence de presse avec lui à la Maison Blanche, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a dit accepter ce plan. Il reste à attendre la réaction du Hamas.
«Les hostilités doivent cesser, une aide humanitaire immédiate doit être fournie à la population de Gaza, et tous les otages doivent être libérés immédiatement», a commenté Ursula Von der Leyen, sur les réseaux sociaux. Elle répète que la solution à deux Etats demeure «la seule voie viable vers une paix juste et durable au Moyen-Orient.»
Netanyahu dit qu'il n'a «pas du tout» accepté un Etat palestinien dans ses discussions avec Trump
Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a nié avoir accepté le principe d'un Etat palestinien, dans une vidéo publiée mardi sur son compte Telegram après la présentation du plan de paix pour Gaza du président Donald Trump.
«Pas du tout, et ce n'est pas écrit dans l'accord», déclare Benjamin Netanyahu dans en réponse à la question de savoir s'il a «accepté un Etat palestinien», «mais une chose a été clairement dite [au cours des discussions avec Donald Trump]: nous nous opposerons fermement à un Etat palestinien».
Le plan pour Gaza présenté par Donald Trump stipule qu'à terme, «les conditions pourraient enfin être réunies pour ouvrir une voie crédible vers l'autodétermination et la création d'un Etat palestinien».
Source: AFP