il y a 55 minutes

La flottille pour Gaza devrait s'arrêter pour faciliter la situation, dit Giorgia Meloni

La cheffe du gouvernement italien ultraconservateur Giorgia Meloni a estimé que ​la flottille humanitaire qui se dirige vers Gaza​ devrait s'arrêter pour permettre un éventuel accord entre les belligérants, qui repose sur «un équilibre fragile».

Giorgia Meloni juge que la flottille pour Gaza devrait faire halte afin de ne pas compromettre un possible accord. Photo: AP

«Le plan de paix pour le Moyen-Orient proposé par le président américain Donald Trump offre finalement un espoir d'accord pour mettre fin à la guerre et à la souffrance de la population civile palestinienne et stabiliser la région», a écrit Meloni dans un communiqué. «Cet espoir repose sur un équilibre fragile que de nombreuses personnes seraient heureuses de faire sauter», a-t-elle estimé.

«Je crains justement que la tentative de la flottille de forcer le blocus naval israélien (de Gaza, ndlr) puisse servir de prétexte», poursuit Meloni, très proche du point de vue idéologique de Donald Trump. «Pour cette raison aussi je pense que la flottille devrait s'arrêter maintenant et accepter une des diverses propositions avancées pour le transfert, en sécurité, de l'aide», ajoute Meloni.

«Tout autre choix risque de se transformer en prétexte pour empêcher la paix, alimenter le conflit et toucher ainsi surtout cette population de Gaza à laquelle on dit de vouloir porter de l'aide», a conclu la cheffe du gouvernement italien.

Source: AFP