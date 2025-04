Fin février, un incendie a ravagé 2000 hectares de forêt au sud-est de l'Australie. Et des centaines de koalas ont morflé. L'Etat de Victoria a abattu plus de 750 individus par compassion et pour des raisons scientifiques. Cette décision fait polémique.

1/2 L'Australie a décidé d'abattre des centaines de koalas meurtris dans les récents feux de forêt, les plus ravageurs depuis 2019. Photo: AFP

Léo Michoud Journaliste Blick

L'Australie a dû se résoudre à euthanasier plus de 750 koalas, meurtris par les feux de forêt de février dans le sud-est du pays. Les flammes ont laissé des centaines d'emblèmes nationaux «gravement blessés et en grande détresse», dit la Première ministre de l'Etat de Victoria citée par Skynews Australia. D'autant plus que dans leur environnement désormais ravagé, ils sont assoiffés et affamés.

Sur le constat, tout le monde est d'accord: les petits marsupiaux grisonnants ont morflé autour de Melbourne. Mais la décision des autorités et la méthode choisie font polémique en Australie. Des tireurs ont été déployés dans le parc national de Budj Bim pour abattre les koalas à distance, depuis des hélicoptères – une première dans l'histoire de l'Etat.

Des mères tirées avec des bébés en poche?

L'opération défendue par le Département de l'énergie, de l'environnement et de l'action climatique est sous le feu des critiques des défenseurs de la faune. «Il n’y a aucun moyen de savoir si un koala est en mauvais état depuis un hélicoptère», dénonce la présidente de Koala Alliance Jess Robertson.

Dans le Herald Sun, le parti Justice pour les animaux déplore le manque supposé de vérification de la présence de bébés koalas dans les poches de leurs mères au moment de les tirer. L'Etat avance un choix de compassion «basé sur des recommandations scientifiques».

Les giga-feux de retour en Australie

Après plusieurs années humides, cet été 2024-2025 a été une des pires périodes de feux de brousse en Australie depuis l'été dévastateur de 2019-2020. A l'époque, pas moins de 60'000 koalas avaient été tués, blessés ou déplacés lors de cette véritable «saison des feux», qui correspond à l'hiver en Suisse.

Sur la côte est du pays les flammes ont rasé des forêts, tuant des millions d'animaux et enveloppant les villes d'une fumée nocive. Le koala, vulnérable, est désormais classé comme espèce «en danger» sur l'immense île dont il est endémique.