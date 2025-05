La Corée du Nord a lancé des missiles de croisière vers la mer de l'Est, selon l'armée sud-coréenne. Ce tir intervient après un précédent lancement de missiles balistiques le 8 mai, potentiellement destinés à la Russie.

La Corée du Nord avait tiré le 8 mai une salve de missiles balistiques de courte portée en direction de la mer du Japon Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

La Corée du Nord a tiré jeudi vers la mer une salve de missiles de croisière non identifiés, a annoncé l'armée sud-coréenne. L'armée sud-coréenne a affirmé avoir détecté près de la province nord-coréenne de Hamgyong du Sud (est) ces missiles qui ont été «tirés en direction de la mer de l'Est», a indiqué l'état-major interarmées, en employant le nom coréen de la mer du Japon.

La Corée du Nord avait tiré le 8 mai une salve de missiles balistiques de courte portée en direction de la mer du Japon, selon l'armée sud-coréenne, des experts évoquant un possible essai d'armes destinées à la Russie. Ce tir de missiles n'avait eu aucun impact pour le Japon voisin, selon le ministère japonais de la Défense.

Pyongyang et Moscou ont signé en juin 2024 un traité de défense mutuelle, qui les oblige à fournir une assistance militaire «sans délai» en cas d'attaque et à coopérer au niveau international pour s'opposer aux sanctions occidentales. Les sanctions imposées par les Nations unies contre Pyongyang pour son programme nucléaire lui interdisent de posséder des missiles balistiques, qui effectuent la majeure partie de leur trajectoire en dehors de l'atmosphère terrestre. En revanche, les missiles de croisière, qui volent à basse altitude et sont propulsés par un moteur à réaction, ne sont pas concernés par ces sanctions.