Netanyahu limoge son ministre de la Défense

Le Hamas accuse Israël de bombarder un hôpital du nord de la bande de Gaza

Le ministère de la Santé du Hamas a accusé lundi l'armée israélienne de «bombarder et détruire» l'hôpital Kamal Adwan, le seul encore en fonction dans le nord de la bande de Gaza, faisant état «de nombreux blessés parmi le personnel médical et les patients». L'armée israélienne a dit vérifier ces informations. Elle avait auparavant indiqué «opérer contre l'infrastructure et les agents terroristes dans le nord et le centre» du territoire palestinien.

Les décombres étaient déjà légion dans plusieurs pièces l'hôpital Kamal Adwan, le 31 octobre dernier. Photo: AFP

Selon le ministère de la Santé de Gaza, l'armée «continue à violemment bombarder et détruire l'hôpital» Kamal Adwan, dont elle vise «toutes les parties». Le directeur de l'établissement, situé à Beit Lahia, Houssam Abou Safia, a décrit une situation «catastrophique» après des frappes sans avertissement préalable.

«Le troisième étage de l'établissement aurait été à nouveau touché, blessant six enfants», a déclaré sur X le chef de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus.