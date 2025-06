L'Iran dit avoir «transféré» des détenus de la prison d'Evine après des frappes israéliennes

Le pouvoir judiciaire iranien a annoncé mardi avoir «transféré» des détenus d'Evine vers d'autres prisons de la province de Téhéran, au lendemain d'une frappe israélienne sur ce pénitencier de la capitale, qui a fait des morts.

Il ne précise pas le nombre de prisonniers transférés mais, plus tôt le matin, son porte-parole Asghar Jahangir, avait affirmé à la télévision d'Etat que la frappe avait fait des dégâts dans la prison, où sont détenus des Occidentaux, prisonniers politiques et opposants, évoquant des morts et des blessés «parmi le personnel, les visiteurs civils et les détenus».

Source: AFP