Les candidatures sont ouvertes
Raiffeisen cherche un nouveau président du conseil d'administration

Thomas Müller quittera ses fonctions lors de l'assemblée générale de juin 2026. Après huit ans au sein du conseil, dont quatre comme président, il juge le moment venu de partir avant le lancement d’un nouveau cycle stratégique.
Publié: il y a 35 minutes
Thomas Müller a passé environ huit ans au sein du conseil d'administration de Raiffeisen, dont quatre en tant que président.
Photo: GIAN EHRENZELLER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le président du conseil d'administration de Raiffeisen, Thomas Müller, ne briguera pas de nouveau mandat. Il se retirera lors de la prochaine assemblée générale, indique le groupe bancaire mardi dans un communiqué. La recherche d'un successeur est lancée.

Thomas Müller ne sera pas candidat à un troisième mandat de deux ans lors de la prochaine réunion annuelle des actionnaires, en juin 2026. Thomas Müller a passé environ huit ans au sein du conseil d'administration de Raiffeisen, dont quatre en tant que président. Cité dans le communiqué, il a estimé que le moment de partir était venu, alors qu'un nouveau cycle stratégique doit s'ouvrir en 2026.

