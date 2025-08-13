17:05 heures

«La balle est désormais dans le camp de Poutine»: les membres de l'OTAN prennent la parole

L'Ukraine «doit être à la table» des négociations lors des prochaines «réunions» qui suivront la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine vendredi en Alaska, a réclamé mercredi le chancelier allemand Friedrich Merz.

Emmanuel Macron a réaffirmé la volonté de la France de soutenir les Américains dans leur démarche par rapport à l'Ukraine. Photo: KEYSTONE

«Un cessez-le-feu entre Moscou et Kiev doit venir en premier» pour que d'éventuelles négociations puissent se dérouler dans le bon ordre», a-t-il déclaré après une visioconférence avec le président américain incluant les autres principaux dirigeants européens et le chef de l'Etat ukrainien, Volodymyr Zelensky, venu à Berlin pour l'occasion.

«La volonté américaine est d'obtenir un cessez-le-feu» en Ukraine, a assuré de son côté le président français Emmanuel Macron à l'issue de ce même échange. «Il est très important qu'à l'occasion, en effet, de cette réunion, il puisse y avoir un cessez-le-feu qui soit obtenu par les Etats-Unis d'Amérique. Et nous soutenons cette initiative», a-t-il ajouté.

Le chef de l'OTAN, Mark Rutte, s'est lui aussi exprimé au terme de la réunion entre Trump et les dirigeants du Vieux Continent. «Les Européens et Donald Trump sont unis dans leurs efforts pour mettre fin à la guerre en Ukraine», a déclaré le secrétaire général de l'Alliance en soulignant qu'à partir de maintenant «La balle est désormais dans le camp de Poutine».

Source: AFP