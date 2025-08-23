Trump voudrait expulser un Salvadorien en Ouganda

La justice américaine envisage d'expulser un Salvadorien vers l'Ouganda. Cette affaire complexe implique Kilmar Abrego Garcia, accusé d'appartenir à un gang 'terroriste'. Libéré vendredi après cinq mois de détention, il fait face à de nouvelles complications juridiques.

AFP Agence France-Presse

La justice américaine cherche à expulser un Salvadorien vers l'Ouganda, ont dénoncé samedi ses avocats, nouvel épisode d'une affaire qui a vu cet immigré renvoyé dans son pays natal, ramené et détenu aux Etats-Unis avant d'être libéré vendredi.

Voilà cinq mois que le cas de Kilmar Abrego Garcia fait l'objet d'une bataille judiciaire aux Etats-Unis et d'échanges au plus haut niveau entre les gouvernements de Donald Trump et de son homologue salvadorien Nayib Bukele.

Dans un document de la justice fédérale dans le Tennessee (sud) des avocats de Kilmar Abrego Garcia – que Washington accuse d'être membre d'un gang «terroriste» qui aide au séjour illégal d'immigrés – demandent que ces poursuites soient abandonnées.

D'après ce document, ce père de famille salvadorien marié à une Américaine et habitant dans le Maryland (est) a refusé de plaider coupable des charges de traite d'êtres humains, ce qui lui aurait permis, selon une proposition américaine, d'être envoyé au Costa Rica, pays non loin du Salvador.

Expulsé par erreur

«Mais malgré les garanties du gouvernement du Costa Rica de l'accepter là-bas, quelques minutes après sa libération (vendredi au Tennessee), un représentant d'ICE (la police fédérale de l'immigration, ndlr) a informé le conseil juridique de Kilmar Abrego Garcia que le gouvernement (américain) avait l'intention de l'expulser vers l'Ouganda et lui a ordonné de se présenter aux services d'ICE à Baltimore», selon le document judiciaire.

Kilmar Abrego Garcia a été libéré vendredi d'un centre pénitentiaire du Tennessee, où il était détenu depuis juin, et a retrouvé sa famille.

Il avait été expulsé le 15 mars sans autre forme de procès vers une prison de haute sécurité au Salvador, avec plus de 250 hommes, la plupart pour appartenance présumée au gang vénézuélien Tren de Aragua, que Washington considère être une «organisation terroriste».

Le gouvernement Trump avait vite reconnu une «erreur administrative» concernant cet homme qui ne possède certes pas de statut légal d'immigration, mais dont l'arrêté d'expulsion vers le Salvador avait été définitivement annulé en 2019.

De nouvelles complications

Mais en avril, alors que le président américain recevait son homologue salvadorien, devenu son partenaire en matière d'expulsions de clandestins, Washington avait estimé que le sort de Kilmar Abrego Garcia était dorénavant entre les mains de San Salvador.

Au terme d'une bataille judiciaire qui était remontée jusqu'à la Cour suprême à Washington, Kilmar Abrego Garcia avait été ramené aux Etats-Unis, avant que la justice ne le poursuive aussitôt pour aide présumée au séjour illégal de migrants depuis 2016. Un juge avait ordonné en juillet sa remise en liberté en attendant son éventuel procès, le 27 janvier.