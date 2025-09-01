14:42 heures

Premières images du «Flamingo», l’arme de frappe lointaine de Kiev

Le missile surnommé «Flamingo» est présenté comme une arme redoutable, dotée d’une puissance de frappe exceptionnelle. Ce missile de croisière terrestre, conçu et fabriqué en Ukraine, pourrait offrir à Kiev un atout décisif dans sa guerre contre la Russie. Avec une portée de 3000 kilomètres, il est capable d’atteindre des cibles aussi lointaines que Moscou.

0:36 L'Ukraine teste le «Flamingo»: Première utilisation de missiles produits en Ukraine contre la Russie

De premières vidéos diffusées ces derniers jours montrent son utilisation par l’armée ukrainienne, même si l’engin est officiellement encore en phase de test. Selon les autorités de Kiev, l’objectif est d’en produire rapidement jusqu’à sept par jour et de déployer cette arme dotée d’une ogive massive de manière systématique contre des cibles russes.

«Les missiles Flamingo sont déjà utilisés activement contre des objectifs sur le territoire de la Fédération de Russie», affirme un compte lié aux forces armées ukrainiennes. L’un des tirs aurait visé la Crimée.