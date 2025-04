L'Ukraine exige des excuses de Fox News

Poutine ordonne un cessez-le-feu en Ukraine à l'occasion de Pâques

Le président russe Vladimir Poutine a ordonné samedi à ses troupes d'observer un cessez-le-feu en Ukraine à l'occasion de Pâques, à partir de 15H00 GMT et jusqu'à la nuit de dimanche à lundi, appelant Kiev à faire de même. «Guidée par des considérations humanitaires, la partie russe déclare une trêve de Pâques aujourd'hui, de 18 heures (15H00 GMT, ndlr) à minuit entre dimanche et lundi (21H00 GMT dimanche). Je donne l'ordre de cesser toutes les hostilités pendant cette période», a déclaré Poutine lors d'une réunion retransmise à la télévision russe.

Photo: keystone-sda.ch

«Nous supposons que la partie ukrainienne suivra notre exemple», a-t-il ajouté. Selon le chef de l'Etat russe, la réponse ukrainienne «montrera la sincérité du régime de Kiev, sa volonté et sa capacité à respecter les accords, à participer au processus de pourparlers de paix visant à éliminer les causes profondes de la crise ukrainienne».

Vladimir Poutine a toutefois appelé ses soldats à «repousser les éventuelles violations de la trêve et les provocations de l'ennemi et toute action agressive de sa part». «Je vous demande d'être extrêmement attentifs et concentrés, d'être prêts à une réponse immédiate et complète», a-t-il dit au chef d'état-major de l'armée russe, Valeri Guerassimov.

Source: AFP