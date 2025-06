L'Iran annonce la réouverture partielle de son espace aérien

L'Iran a annoncé mercredi la réouverture de son espace aérien dans l'est du pays, au deuxième jour d'un cessez-le-feu avec Israël qui a mis fin à 12 jours de guerre.

«L'espace aérien au-dessus de l'est de l'Iran a été rouvert aux survols internationaux ainsi qu'aux vols intérieurs et internationaux, uniquement au départ ou à destination d'aéroports situés dans l'est du pays», a déclaré le porte-parole du ministère des Transports, Majid Akhavan, cité par l'agence officielle IRNA. Il a ajouté que l'aéroport de Machhad, qu'Israël avait affirmé avoir frappé pendant la guerre, faisait partie des aéroports rouverts.

Source: AFP