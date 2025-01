Démission imminente du Premier ministre canadien, selon les médias

Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Sous pression au sein de son parti libéral, le Premier ministre canadien Justin Trudeau pourrait démissionner dès lundi, selon les médias, alors qu'il est confronté à la plus grave crise politique depuis son arrivée au pouvoir il y a neuf ans. Selon les journaux The Globe and Mail et The Toronto Star, des sources au sein du parti libéral s'attendent à ce que M. Trudeau se retire en amont d'une réunion nationale de sa formation prévue mercredi. L'annonce pourrait être faite dans les prochaines 24 heures, ont indiqué ces sources aux deux journaux dans des articles parus dimanche. Interrogé par l'AFP, le bureau du Premier ministre a refusé de commenter ces informations.

Une telle annonce interviendrait à quelques mois des prochaines législatives qui doivent se tenir d'ici la fin du mois d'octobre. Mais il n'est pas clair si M. Trudeau, 53 ans, restera le chef intérimaire de son parti ou s'il quittera immédiatement ce poste s'il démissionne de ses fonctions de Premier ministre. Jusqu'ici Justin Trudeau, qui avait annoncé son intention de se représenter, est crédité dans les sondages de plus de 20 points derrière son rival conservateur, Pierre Poilievre. Minoritaire au Parlement, il est fragilisé par le retrait de son allié de gauche et le mécontentement croissant au sein de son propre parti.

Crise politique au Canada

La popularité de M. Trudeau s'est affaiblie ces derniers mois, son gouvernement ayant survécu de justesse à une série de votes de défiance et ses détracteurs ayant appelé à sa démission. Le chaos règne dans la capitale Ottawa depuis la démission surprise de la vice-Première ministre, Chrystia Freeland, qui était en désaccord avec Justin Trudeau sur la façon de gérer la guerre économique qui se profile avec les Etats-Unis.

Les déclarations de Donald Trump ces dernières semaines ont aggravé la crise politique canadienne et provoqué une onde de choc. Le pays cherche une parade aux menaces de Donald Trump, qui a promis d'imposer des droits de douane de 25% au Canada et au Mexique dès son retour au pouvoir en janvier. M. Trudeau s'est rendu en Floride en novembre pour le rencontrer dans sa propriété de Mar-a-Lago afin d'éviter une guerre commerciale. Mais depuis, Donald Trump, qui prendra ses fonctions des président des Etats-Unis le 20 janvier, a porté des coups humiliants à M. Trudeau sur les réseaux sociaux, l'appelant à plusieurs reprises «gouverneur» du Canada.

«Le Canada est de retour»

Après près d'une décennie au pouvoir, Justin Trudeau souffre aujourd'hui d'une faible cote de popularité, étant vu comme responsable de la forte inflation qui frappe le pays tout comme de la crise du logement et des services publics.

A son arrivée en 2015, le monde entier observe pourtant avec intérêt, voire admiration, les premiers pas au pouvoir du jeune dirigeant multilatéraliste qui proclame que «le Canada est de retour» sur la scène internationale. Fils aîné du charismatique Pierre Elliott Trudeau, ex-Premier ministre mort en 2000, Justin Trudeau a longtemps cherché sa voie: boxeur amateur, moniteur de snowboard, professeur d'anglais et de français... Il se lance finalement sur les traces de son père et entre en politique tardivement en 2007, se fait élire député de Montréal en 2008 puis chef d'un parti libéral en lambeaux en 2013.

Premier ministre, il a fait du Canada le deuxième pays au monde à légaliser le cannabis, a instauré l'aide médicale à mourir, une taxe carbone, a lancé une enquête publique sur les femmes autochtones disparues et assassinées et signera une version modernisée de l'accord de libre-échange nord-américain (Aléna).