Publié: il y a 3 minutes

Un scandale secoue la famille royale norvégienne: Marius Borg Høiby, fils de la princesse Mette-Marit, est accusé de 32 infractions. Le procureur-général a détaillé lundi les charges, incluant viols et violences domestiques.

Le fils aîné de la princesse de Norvège inculpé pour quatre viols

Marius Borg Høiby fait face à la justice. Photo: AFP

Le fils aîné de la princesse de Norvège Mette-Marit, Marius Borg Høiby, a été inculpé pour 32 infractions, dont quatre viols, a annoncé lundi le procureur-général de Norvège.

Outre les quatre viols, Marius Borg Høiby est inculpé pour maltraitance dans les relations proches, actes de violence, atteintes à la liberté et avoir filmé et enregistré des vidéo sans consentement, a expliqué le procureur-général Sturla Henriksbø, lors d'une conférence de presse.