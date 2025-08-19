DE
Jurée du «Meilleur pâtissier»
A bientôt 83 ans, Mercotte va rendre son tablier

Mercotte, jurée emblématique du «Meilleur pâtissier» sur M6, annonce son départ après la 14e saison. À 83 ans, elle estime qu'il est temps de s'arrêter, malgré son plaisir à participer à l'émission.
Publié: il y a 52 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 51 minutes
A bientôt 83 ans, Mercotte (à droite) va rendre son tablier du «Meilleur pâtissier» sur M6.
Photo: IMAGO/PsnewZ
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'animatrice Mercotte, bientôt 83 ans et jurée de l'émission culinaire «Le meilleur pâtissier» sur M6 depuis 2012 aux côtés du cuisinier Cyril Lignac, va la quitter au terme de la prochaine saison, diffusée à la rentrée, a-t-elle annoncé à TV Magazine.

«Je pense qu'il faut savoir s'arrêter à temps. Je m'amuse beaucoup durant le tournage, je suis vraiment ravie et heureuse mais, vu mon âge avancé, je pense que c'est une question d'éthique», a-t-elle déclaré, à quelques semaines de son 83e anniversaire fin septembre.

Un choix respecté

Diffusée à partir du 10 septembre (21h10), la 14e saison du «Meilleur pâtissier» marquera donc «la dernière participation de Mercotte en tant que jurée», a confirmé M6 dans un communiqué. Son complice, Cyril Lignac, a assuré «respecter son choix», auquel il ne «s'attendai(t) pas»: «Je comprends aisément qu'à un moment donné, elle ait envie d'arrêter et de faire autre chose.

D'autant que le tournage de l'émission nécessite deux mois pleins», a-t-il dit à TV Magazine L'émission, qui consiste en un concours de pâtisserie entre des anonymes, est animée depuis 2024 par Laëtitia Milot. Cyril Lignac et Mercotte en sont les jurés depuis ses débuts en 2012.

Bien qu'elle abandonne ce rôle à l'issue de la saison 14, «Mercotte pourrait bien revenir faire un petit tour (...) en invitée spéciale de Cyril Lignac pour la saison 15», a souligné M6. Diffusée chaque jeudi à 21h10 entre octobre et janvier derniers, la saison 13 a attiré en moyenne par émission entre 1,5 et 1,8 million de téléspectateurs (2,2 millions en comptant le replay), selon le site spécialisé Puremédias. 

