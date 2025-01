Trois livres annoncés après le procès des viols de Mazan

Photo: AFP

Trois livres sont annoncés après le procès des viols de Mazan, qui a abouti à la condamnation de 51 hommes pour viols, dont un à paraître dès le 22 janvier aux Éditions de l'Observatoire.

«Procès de Mazan, la déflagration» de Cynthia Illouz, essayiste experte de l'égalité hommes-femmes dans le management, est prévu en librairie mercredi. «Cette affaire n'est pas seulement marquée par l'ampleur des actes, ou la 'normalité' des agresseurs, mais aussi par les failles des institutions qui étouffent la parole, blâment les victimes et effacent le consentement», affirme-t-elle dans la présentation de l'ouvrage transmise à l'AFP jeudi.

Dans son programme de parutions transmis jeudi également, Flammarion annonce pour le 5 mars «Vivre avec les hommes, réflexions sur le procès Pelicot», un essai de la philosophe Manon Garcia.

Cette enseignante en philosophie de l'Université libre de Berlin s'est rendue au procès, à Avignon, où étaient jugés les hommes ayant violé Gisèle Pelicot, 72 ans, droguée par son mari. «Que dit-il des angles morts du combat féministe, de notre conception du viol et de la sexualité ? Quel chemin nous reste-t-il à parcourir?», s'interroge-t-elle, d'après la présentation de l'éditeur.

Le troisième ouvrage part des audiences devant la cour d'assises de Vaucluse, qui ont duré trois mois et demi, de septembre à décembre: «Écrire Mazan» de la journaliste Élise Costa. Annoncé par les éditions Marchialy pour le 4 juin, il «raconte ce procès historique et son hors-champ». «Tous les détails de cette affaire ont parcouru les chaînes d'information et les journaux. Comment raconter ces faits? Comment écrire la complexité des débats et des rapports humains?» sont les questions auxquelles tente de répondre cette chroniqueuse judiciaire.

Le succès de librairie dans cette affaire est le livre de la fille de Gisèle Pelicot, Caroline Darian, «Et j'ai cessé de t'appeler Papa», qui était paru en 2022 aux éditions JC Lattès. L'intérêt mondial a fait qu'il a été traduit dans d'autres langues, notamment en anglais, allemand ou encore italien.