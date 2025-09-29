Publié: il y a 22 minutes

Le créateur d'EA Sports FC et des Sims passe sous le contrôle d'investisseurs. Cette acquisition majeure dans l'industrie du jeu vidéo valorise Electronic Arts à 55 milliards de dollars, stimulant son cours en bourse.

L'éditeur de jeux vidéo Electronic Arts racheté pour 55 milliards de dollars

Photo: AP

AFP Agence France-Presse

L'éditeur américain de jeux vidéo Electronic Arts (EA), qui produit notamment les populaires jeux de foot EA Sports FC (ex-FIFA) ou de simulation les Sims, a annoncé lundi son acquisition par un consortium de fonds d'investissement.

L'opération valorisera EA autour de 55 milliards de dollars, a précisé l'entreprise dans un communiqué. Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, le titre prenait plus de 5%.