Producteur des Sims et Sports FC
L'éditeur de jeux vidéo Electronic Arts racheté pour 55 milliards de dollars

Le créateur d'EA Sports FC et des Sims passe sous le contrôle d'investisseurs. Cette acquisition majeure dans l'industrie du jeu vidéo valorise Electronic Arts à 55 milliards de dollars, stimulant son cours en bourse.
Publié: il y a 22 minutes
Photo: AP
AFP Agence France-Presse

L'éditeur américain de jeux vidéo Electronic Arts (EA), qui produit notamment les populaires jeux de foot EA Sports FC (ex-FIFA) ou de simulation les Sims, a annoncé lundi son acquisition par un consortium de fonds d'investissement.

L'opération valorisera EA autour de 55 milliards de dollars, a précisé l'entreprise dans un communiqué. Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, le titre prenait plus de 5%.

