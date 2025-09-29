Photo: AP
AFP Agence France-Presse
L'éditeur américain de jeux vidéo Electronic Arts (EA), qui produit notamment les populaires jeux de foot EA Sports FC (ex-FIFA) ou de simulation les Sims, a annoncé lundi son acquisition par un consortium de fonds d'investissement.
L'opération valorisera EA autour de 55 milliards de dollars, a précisé l'entreprise dans un communiqué. Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, le titre prenait plus de 5%.
