L'ex-commandant en chef de l'Ukraine parle de «Troisième Guerre mondiale»

L'ancien commandant en chef ukrainien, Valeri Zaloujny, parle pour la première fois du début d'une «Troisième Guerre mondiale».

Comme le rapporte le «Frankfurter Rundschau», des représentants de Kiev parlent pour la première fois du début d'une «Troisième Guerre mondiale». Cette déclaration émane de l'ambassadeur ukrainien au Royaume-Uni et ancien commandant en chef ukrainien, Valeri Zaloujny.

Lors d'une manifestation organisée par le média «Ukrainska Pravda», il a déclaré: «Je pense nous pouvons dire avec certitude que la troisième guerre mondiale a commencé en 2024.» Il a justifié cela par le fait que l'Ukraine ne se bat pas seulement contre la Russie, mais aussi contre les soldats nord-coréens et les drones iraniens.

«L'Ukraine n'est plus uniquement confrontée à la Russie, a expliqué Valeri Zaloujny. Soyons honnêtes: nous sommes face à des soldats nord-coréens et des drones kamikazes, fabriqués en Iran, tuent ouvertement des civils en Ukraine.» Il a ajouté que des missiles nord-coréens et des obus d'artillerie chinois sont également utilisés en Ukraine.