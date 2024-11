1/5 Voici l'homme le plus sexy du monde en 2024: John Krasinski. Photo: keystone-sda.ch

John Krasinski a été désigné «homme le plus sexy de l'année 2024» par le magazine «People». La star de «The Office» et «Sans un bruit» a confié avoir été pris de court par cette nomination, expliquant qu'il a d’abord eu un «trou noir». «Je me suis demandé si on ne se moquait pas de moi», a-t-il ajouté avec humour, manifestement surpris par cette distinction.

Sa femme, la star hollywoodienne, Emily Blunt a en revanche réagi avec enthousiasme en découvrant son nouveau titre. l'acteur de 45 ans confie: « Il y avait beaucoup de joie quand je le lui ai annoncé ». Le couple, marié depuis 2010, a deux filles, Hazel, 10 ans et Violet, 7 ans.

De «The Office» à «Sans un bruit»

John Krasinski a débuté sa carrière en 2002. Il s'est notamment fait connaitre dans le rôle de Jim Halpert de 2005 à 2013 dans la série américaine «The Office». En 2018, il a ensuite obtenu le rôle principale dans la série Jack Ryan de Tom Clancy.

L'acteur a marqué les esprits avec le film d'horreur «Sans un bruit» (2018), qu'il a coécrit, réalisé et dans lequel il a également joué, rencontrant un succès retentissant. Fort de cet élan, il a repris la plume et la caméra pour livrer une suite, «Sans un bruit 2», sortie en 2020.

Sous le titre d'«homme le plus sexy du monde», John Krasinski entre dans le cercle fermé des stars hollywoodiennes récompensées par le magazine «People». Depuis dix ans, ce titre a été attribué à des figures emblématiques telles que Chris Hemsworth, David Beckham, Dwayne «The Rock» Johnson, Blake Shelton, Idris Elba, John Legend, Michael B. Jordan, Paul Rudd, Chris Evans et Patrick Dempsey, chacun ayant incarné l'homme le plus sexy de son année.