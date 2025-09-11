DE
FR

Le marché ébranlé
Javier Milei fait plonger la bourse argentine

L'indice boursier argentin plonge de 33% depuis le début de l'année. La défaite du parti de Javier Milei lors des élections à Buenos Aires secoue les marchés financiers argentins.
Publié: il y a 28 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 15 minutes
Javier Milei a fait chuter la bourse.
Photo: AFP
Nicola Imfeld

La bourse argentine a explosé l'année dernière. L'indice phare S&P Merval a progressé de 160% en monnaie locale et de 116% en francs suisses; aucun autre indice phare au monde n'a fait mieux. 

Mais cette année, la situation est tout autre. Le S&P Merval a chuté de 33% depuis janvier. La chute quotidienne du début de semaine a été particulièrement lourde, en enregistrant -11%! Les obligations d'Etat argentines libellées en dollars ont également chuté de façon significative lundi.

Milei fait chuter la bourse

Cela arrive juste après des élections régionales en Argentine. La province de Buenos Aires, qui entoure la capitale, représente près de 40% de l'électorat national. Résultat: le président argentin a été sévèrement sanctionné dans les urnes. Son parti a essuyé une lourde défaite, l'opposition péroniste de gauche ayant devancé Javier Milei de 13 points de pourcentage. L'une des pires défaites électorales depuis l'arrivée au pouvoir du président.

Un résultat décevant pour les investisseurs, qui comptaient sur la vision économique radicale de Javier Milei, sur laquelle le président ultra-conservateur et controversé espère relancer l'économie argentine. 

