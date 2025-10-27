DE
Vents, tempête, innondations
Un ouragan de catégorie cinq s'apprête à décimer la Jamaïque

Alerte maximale aux Caraïbes: l'ouragan Melissa est passé en catégorie 5. La Jamaïque se prépare à affronter le pire, avec des risques majeurs de destruction et d'inondation.
Des vents violents se font ressentir dans la capitale jamaïcaine Kingston.
Photo: AFP
L'ouragan Melissa a été élevé à la catégorie maximale dans les Caraïbes, selon le Centre américain des ouragans (NHC), qui prévoit notamment des vents destructeurs» et des inondations catastrophiques» en Jamaïque.

«Melissa est maintenant un ouragan de catégorie 5. Les vents destructeurs, la tempête et des inondations catastrophiques s'aggraveront progressivement en Jamaïque tout au long de la journée et jusqu'à ce soir», a indiqué lundi soir sur son site internet le NHC, basé à Miami aux Etats-Unis.

