Condamné il y a quelques jours
Jair Bolsonaro est à l'hôpital après un «malaise», selon son fils

L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro a été hospitalisé à Brasilia suite à un malaise. Son fils a rapporté des symptômes incluant une crise de hoquet, des vomissements et une chute de tension.
Publié: 21:51 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 57 minutes
L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro a été hospitalisé à Brasilia suite à un malaise.
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse

L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro a été admis mardi dans un hôpital de Brasilia après un «malaise», quelques jours après sa condamnation à 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat, a annoncé son fils aîné sur le réseau social X.

Assigné à résidence depuis début août, l'ancien dirigeant d'extrême droite (2019-2022) «a ressenti un malaise, avec une forte crise de hoquet, des vomissements et une chute de pression», a expliqué le sénateur Flavio Bolsonaro.

Jair Bolsonaro, 70 ans, s'est rendu à l'hôpital «sous escorte de policiers qui surveillent sa résidence, car il s'agit d'une urgence», a-t-il ajouté. L'ex-président a souffert ces dernières années de nombreux problèmes de santé liés aux séquelles d'un attentat à l'arme blanche subi lors d'un bain de foule en pleine campagne électorale, en 2018.

Une santé fragile

En avril, il a subi une lourde intervention chirurgicale à l'abdomen de plus de douze heures pour résorber une occlusion intestinale. Il était resté ensuite trois semaines à l'hôpital pour sa convalescence. Dimanche, Jair Bolsonaro a quitté brièvement le domicile où il est assigné à résidence afin de subir une biopsie cutanée.

La Cour suprême l'a condamné jeudi à 27 ans de réclusion à l'issue d'un procès historique où il a été reconnu coupable d'avoir conspiré pour se maintenir au pouvoir malgré sa défaite électorale face au président actuel de gauche Luiz Inacio Lula da Silva en 2022. Mais il ne pourra être incarcéré qu'après l'épuisement de tous les recours possibles, et sa défense a déjà annoncé qu'elle ferait appel prochainement.

