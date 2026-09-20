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Vers une interdiction en Italie
Giorgia Meloni s'attaque au voile intégral à l'école

La Première ministre italienne Giorgia Meloni veut interdire la burqa et le niqab à l'école. Elle propose aussi de restreindre la part d'élèves étrangers par classe et d'exiger des cours d'italien pour leurs parents.
Publié: 20.09.2026 à 19:59 heures
Giorgia Meloni veut également limiter le nombre d'élèves étrangers par classe.
Photo: SIPA

L'Italie va interdire le voile intégral à l'école, a annoncé dimanche la Première ministre italienne d'extrême droite Giorgia Meloni. Elle veut faire adopter un décret dans ce sens par le cabinet.

Elle a également annoncé vouloir limiter le nombre d'élèves étrangers par classe, une mesure qui existe déjà en Italie. Giorgia Meloni n'a pas précisé quelles modifications un nouveau texte apporterait.

«Une mesure sera bientôt présentée au cabinet pour établir légalement un nombre maximum d'étudiants étrangers par classe», a déclaré Mme Meloni lors d'une réunion des jeunes de Fratelli d'Italia (FDI), parti dont elle est la présidente. «Elle demandera également aux parents d'élèves étrangers confrontés à des difficultés importantes d'intégration dans le système scolaire d'apprendre l'italien, et interdira la burqa et le niqab à l'école», a-t-elle ajouté.

Une nouvelle force d'extrême droite, Futur national (FN), a appelé en juillet à bannir le port de la burqa à l'école. Fondé en février, ce parti, qui veut se positionner à droite de la coalition ultraconservatrice de la présidente du Conseil, s'est imposé comme un concurrent de poids avant les législatives prévues l'an prochain.

Si aucun texte n'interdit expressément le port du voile intégral à l'école ou dans les espaces publics, une loi de 1975 bannit le port de vêtements et d'accessoires rendant difficile l'identification sans motif valable.

Autorisé depuis 2008

En 2008, la plus haute juridiction administrative italienne a estimé que le voile intégral était autorisé pour des raisons religieuses ou culturelles à condition que le visage soit découvert lorsque la vérification de l'identité est requise.

la Ligue anti-migrants de Matteo Salvini, membre de la coalition, a soumis en début d'année au Sénat un projet de loi visant à interdire le port d'accessoires ou de vêtements dissimulant le visage, sauf dans certaines circonstances telles que les manifestations sportives ou les lieux de culte.

Les étudiants étrangers représentent un peu moins de 12% des effectifs dans les écoles italiennes, selon l'Institut national de statistiques (ISTAT).

Depuis 2010, le nombre d'élèves étrangers a été limité à 30% d'une classe et d'une école. Ce chiffre peut être revu à la hausse quand il s'agit d'élèves étrangers maîtrisant la langue, notamment ceux qui sont nés en Italie, ou revu à la baisse en cas contraire.

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