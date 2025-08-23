Publié: il y a 12 minutes

Deux adolescents néerlandais de 15 et 17 ans ont été retrouvés morts dans leur hôtel à Istanbul, probablement intoxiqués après un repas la veille. Leur père, qui n’avait pas mangé avec eux, a été hospitalisé en état de choc et une enquête est en cours.

Deux adolescents néerlandais découverts morts dans leur chambre d'hôtel à Istanbul

Deux jeunes touristes néerlandais ont été retrouvés sans vie dans leur chambre d'hôtel à Istanbul. (Image prétexte) Photo: Shutterstock

ATS Agence télégraphique suisse

Deux adolescents néerlandais ont été découverts morts dans leur hôtel à Istanbul, rapportent samedi les médias turcs. Ils pourraient avoir été intoxiqués par un repas pris la veille. Leur père, en état de choc, a dû être hospitalisé.

Selon la chaîne de télévision privée NTV, les deux garçons âgés de 15 et 17 ans étaient morts à l'arrivée de la police et des secours, alertés par l'hôtel où ils étaient descendus dans le quartier de Fatih.

«A leur arrivée, les ambulanciers ont constaté le décès des deux adolescents. Le père a été transporté à l'hôpital en ambulance», indique la chaine selon laquelle les trois, en vacances en Turquie, s'étaient rendus vendredi dans le quartier central et touristique de Taksim pour dîner.

NTV précise que le père de famille, âgé de 57 ans, a été transporté à l'hôpital en état de choc mais que, contrairement à ses fils, il n'avait pas mangé la veille. NTV précise que la police a ouvert une enquête.