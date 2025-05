Au moins trois policiers tués dans l'explosion d'une voiture piégée en Syrie

L'explosion d'une voiture piégée dans l'est de la Syrie a tué au moins trois policiers et fait deux blessés près d'un commissariat, ont rapporté dimanche l'agence officielle Sana et une ONG. «Trois agents de police tués dans une explosion près du commissariat d'Al-Mayadine (...) dans la campagne de l'est de Deir Ezzor», a indiqué Sana, faisant état de «deux blessés».

L'explosion s'est produite à 19h03 dimanche (16h03 GMT), a-t-elle ajouté, citant un responsable local, Khalil Abdulmoneim Alayoub. «Les premières investigations et une inspection des lieux ont révélé qu'elle avait été provoquée par une voiture piégée», a-t-il précisé.

L'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH) a lui avancé le chiffre de «cinq morts» dont «quatre membres de la police», en plus de deux blessés «civils». D'après l'ONG, cet incident a coïncidé avec le lancement d'une opération de sécurité à Al-Mayadine.

