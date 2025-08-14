14.08.2025, 20:36 heures

Un ministre israélien d'extrême droite veut accélérer la colonisation en Cisjordanie

Un ministre israélien d'extrême droite a appelé jeudi à accélérer un projet de construction de 3400 logements en Cisjordanie et à annexer ce territoire palestinien occupé par Israël, en riposte aux annonces de plusieurs pays de reconnaître un Etat palestinien.

Ce projet clé, baptisé E1, couperait la Cisjordanie en deux et empêcherait définitivement la création d'un éventuel Etat palestinien disposant d'une continuité territoriale, selon ses détracteurs. «Ceux qui veulent aujourd'hui reconnaître un Etat palestinien recevront une réponse de notre part sur le terrain.(...) Par des faits concrets: des maisons, des quartiers, des routes et des familles juives qui construisent leur vie», a déclaré le ministre des Finances Bezalel Smotrich.

Le patron de l'ONU, Antonio Guterres, a averti que ce projet, «s'il se concrétisait, mettrait fin aux perspectives d'une solution à deux Etats» et «couperait le nord du sud de la Cisjordanie», selon son porte-parole Stéphane Dujarric.

Source: AFP