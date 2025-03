Cisjordanie: l'opération israélienne rend la situation des Palestiniens «extrêmement précaire», dénonce MSF

L'ONG Médecins sans frontières (MSF) a dénoncé lundi la situation «extrêmement précaire» des Palestiniens déplacés par l'opération militaire israélienne en cours dans le nord de la Cisjordanie occupée. L'armée a lancé le 21 janvier, deux jours après l'entrée en vigueur d'un accord de trêve dans la bande de Gaza, une opération visant les groupes armés palestiniens dans le nord de ce territoire occupé par Israël depuis 1967. Selon les Nations unies, cette offensive a déplacé quelque 40000 habitants.

Photo: IMAGO/NurPhoto

La situation de ces personnes déplacées «de force» est «extrêmement précaire», estime dans un communiqué MSF qui opère sur place. «Une telle ampleur de déplacements forcés et de destruction des camps n'a pas été observée depuis des décennies» en Cisjordanie, déclare le directeur des opérations de MSF Brice de la Vingne. «Les gens ne peuvent pas rentrer chez eux car les forces israéliennes ont bloqué l'accès aux camps, détruisant les maisons et les infrastructures», ajoute-t-il.

Baptisée «Mur de Fer», l'opération israélienne vise principalement trois camps de réfugiés (Jénine, Tulkarem et Nour Chams). L'armée «n'évacue pas la population» dans ces zones. Cependant, elle «a permis aux résidents qui souhaitent s'éloigner des zones de combat de les quitter en toute sécurité en passant par des points de passage désignés et sécurisés par les forces».

Elle affirme avoir découvert «des infrastructures terroristes et des armes cachées par des terroristes dans des zones civiles» et avoir démantelé «des laboratoires de fabrication de bombes et des armes installées dans des maisons privées».