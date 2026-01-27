Les missions d'Israël: désarmer le Hamas et démilitariser Gaza

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a affirmé mardi soir qu'Israël allait désormais se concentrer sur deux missions, «désarmer le Hamas et démilitariser Gaza en éliminant les armes et les tunnels», au lendemain du retour de la dernière dépouille d'otage du 7-Octobre. «Comme je l'ai indiqué au président» américain Donald Trump, «cela se fera de manière facile, ou de manière difficile. Mais dans tous les cas, nous y parviendrons», a -t-il ajouté.

Le Hamas a réaffirmé lundi son «engagement» envers l'accord de cessez-le-feu, entré en vigueur sous pression américaine le 10 octobre. Mais il a jusqu'à présent refusé de déposer les armes aux conditions posées par Israël.

«J'entends encore, à l'heure actuelle, des affirmations selon lesquelles la reconstruction de Gaza sera autorisée avant la démilitarisation. Cela n'arrivera pas», a dit Netanyahu.

Il a aussi réaffirmé qu'il ne ne permettrait pas la création d'un Etat palestinien et certainement pas à Gaza. «J'entends dire que j'autoriserais la création d'un Etat palestinien à Gaza. Cela n'a pas eu lieu et cela n'arrivera pas», a-t-il affirmé, se prévalant d'avoir «empêché à maintes reprises la création d'un Etat palestinien».

Source: AFP