Le chef d'état-major demande une «enquête systémique» sur le 7-Octobre, Netanyahu refuse
Le chef d'état-major israélien, Eyal Zamir, a appelé lundi à une «enquête systémique» sur le 7-Octobre à l'heure où le gouvernement refuse l'établissement d'une commission nationale d'enquête permettant d'établir les responsabilités dans l'échec des autorités à prévenir l'attaque la plus meurtrière qu'ait connue Israël.
Eyal Zamir a formulé cette demande après la publication du rapport d'un comité d'experts mandaté par ses soins marquant la fin des enquêtes au sein de l'armée sur les défaillances ayant mené au drame du 7 octobre 2023 et concluant à une «défaillance systémique et organisationnelle de longue date».
En dépit de sondages montrant qu'une large majorité d'Israéliens, quelles que soient leurs tendances politiques, soutiennent l'établissement d'une commission nationale d'enquête sur le 7-Octobre, le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu s'y oppose.
Sommé par l'opposition de s'exprimer sur la question, Netanyahu a redit lundi devant les députés qu'il était opposé à la mise en place d'une commission nationale d'enquête, qui serait selon lui un «outil politique» aux mains de ses adversaires. Il a suggéré plutôt la création d'une commission d'enquête «avec un large accord national» sur le modèle américain après le 11-Septembre. Proposition immédiatement rejetée par l'opposition.
Source: AFP
La «peine de mort pour les terroristes» passe la première lecture au Parlement israélien
Le Parlement israélien a adopté lundi soir en première lecture une proposition de loi visant à instaurer «la peine de mort pour les terroristes», texte taillé sur mesure pour s'appliquer aux Palestiniens reconnus coupables d'attaques ou d'attentats meurtriers anti-israéliens.
Le texte a été adopté à une majorité de 39 voix contre 16. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, figure de l'extrême droite israélienne, avait menacé de cesser de voter avec la majorité soutenant le Premier ministre Benjamin Netanyahu (droite) si cette proposition présentée par une élue de son parti n'était pas soumis à un vote à la Knesset.
Des votes en deuxième et en troisième lectures sont encore nécessaires pour que le texte puisse devenir loi.
Source: AFP
Le Ministère de la santé de Gaza annonce avoir reçu 15 corps de Palestiniens dans le cadre de la trêve
Le Ministère de la santé opérant à Gaza a annoncé avoir reçu lundi les corps de 15 prisonniers palestiniens dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu conclu sous l'égide des Etats-Unis.
«Le ministère de la Santé annonce la réception de 15 corps de martyrs libérés aujourd'hui par l'occupant israélien par l'intermédiaire de la Croix-Rouge, ce qui porte à 315 le nombre total de corps reçus» dans le cadre de l'échange convenu d'otages et de prisonniers, a-t-il indiqué dans un communiqué.
Ces dépouilles ont été rendues par Israël en échange du corps de l'officier israélien Hadar Goldin, tué en 2014 à Gaza et rapatrié dimanche.
Israël a reçu la dépouille de Hadar Goldin, tué en 2014 à Gaza
Après onze ans d'attente, Israël a annoncé dimanche le rapatriement du corps de l'officier israélien Hadar Goldin, tué en 2014 dans la bande de Gaza, remis plus tôt à la Croix-Rouge par le Hamas dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu dans le territoire palestinien. Le bureau du Premier ministre israélien a indiqué que la dépouille rendue à la mi-journée par le mouvement islamiste palestinien avait été identifiée comme celle du lieutenant Hadar Goldin.
Le Hamas a ainsi rendu 24 des 28 corps retenus en otages à Gaza qu'il s'est engagé à rendre dans le cadre de la trêve entrée en vigueur le 10 octobre. Samedi, la rumeur avait commencé à se répandre avec la diffusion d'une vidéo montrant des hommes armés du Hamas accompagnés de membres de la Croix-Rouge se rendant dans un tunnel de Gaza pour y extirper un corps présenté comme celui de Hadar Goldin.
Plusieurs médias israéliens ont rapporté qu'Israël les avait autorisés à mener des recherches dans un tunnel dans une partie de la ville de Rafah actuellement contrôlée par l'armée israélienne, dans le sud de la bande de Gaza.
Dimanche matin, la branche armée du Hamas, les Brigades Ezzedine al-Qassam, avait annoncé sur Telegram qu'elle allait remettre le corps de l'officier «trouvé hier dans un tunnel» de Rafah. «Après la finalisation de la procédure d'identification par l'Institut national de médecine légale», des représentants de l'armée ont «informé la famille du soldat enlevé et tombé au combat, le lieutenant Hadar Goldin, que leur proche avait été rapatrié en Israël et son identification confirmée», a ensuite annoncé le bureau de Benjamin Netanyahu.
Source: AFP
La dépouille rendue vendredi à Israël identifiée comme celle d'un otage israélo-argentin
La dépouille d'otage rendue vendredi soir à Gaza par les mouvements islamistes palestiniens Hamas et Jihad islamique a été identifiée comme celle de l'Israélo-Argentin Lior Rudaeff, a annoncé samedi l'armée israélienne.
«A l'issue du processus d'identification par l'Institut national médico-légal [...] l'armée isrélienne a informé la famille de Lior Rudaeff que celui-ci avait été rapatrié pour être enterré», indique un communiqué militaire.
Israélo-Argentin, Lior Rudaeff a été tué le 7 octobre 2023 à Nir Yitzhak alors qu'il tentait de protéger le kibboutz avec quatre autres habitants le jour de l'attaque du Hamas ayant déclenché la guerre à Gaza. Il avait 61 ans et son corps avait été emmené ce jour-là dans Gaza pour servir d'otage.
Source: AFP
L'armée israélienne annonce que la Croix-Rouge a réceptionné la dépouille d'un otage
L'armée israélienne a annoncé vendredi soir que le Hamas avait remis à la Croix-Rouge dans la bande de Gaza un cercueil contenant le corps d'un otage, dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le mouvement islamiste palestinien.
«Selon les informations fournies par la Croix-Rouge, le cercueil d'un otage décédé a été remis à ses soins, et est en route vers des soldats (israéliens) dans la bande de Gaza», indique un bref communiqué militaire.
Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a confirmé l'information. Le cercueil, remis dans la bande de Gaza à l'armée israélienne et au Shin Bet, l'agence de la sécurité intérieure israélienne, va être transféré en Israël et acheminé jusqu'à l'Institut national de médecine légale pour que la dépouille soit identifiée, précise le communiqué.
Source: AFP
Les Etats-Unis veulent un mandat du «Comité de la paix»
Les Etats-Unis veulent que le Conseil de sécurité de l'ONU donne mandat jusqu'à fin 2027 au «comité de la paix» destiné à superviser la gouvernance à Gaza et à la «force de stabilisation internationale» prévus par le plan de paix de Donald Trump, selon le projet de résolution vu vendredi par l'AFP.
Après de multiples discussions séparées, les Etats-Unis ont réuni jeudi pour la première fois jeudi l'ensemble des membres du Conseil de sécurité pour présenter ce texte, selon des sources diplomatiques.
Le projet de résolution, qui a toutes les chances d'être modifié avant un vote à une date non déterminée, «endosse» le plan de paix du président américain. Il salue la mise en place d'un «comité de la paix» censé être présidé par Donald Trump, organe de «gouvernance de transition» jusqu'à ce que l'Autorité palestinienne «ait terminé de façon satisfaisante son programme de réforme».
Source: ATS
L'entrée de l'aide humanitaire toujours trop lente, dit l'ONU
Plus de 37'000 tonnes d'aide de l'ONU ont pu entrer à Gaza depuis le début du cessez-le-feu le 10 octobre, a indiqué vendredi un porte-parole onusien, déplorant, malgré des progrès, la lenteur de la levée des obstacles.
Le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha) «indique que malgré d'importants progrès sur la montée en puissance humanitaire, les besoins urgents de la population sont toujours immenses, avec des obstacles pas levés de manière suffisamment rapide depuis le cessez-le-feu», a déclaré Farhan Haq, porte-parole adjoint du secrétaire général de l'ONU.
«Les entrées continuent à être limitées à seulement deux points de passage, sans accès direct entre Israël et le nord de Gaza, ou entre l'Egypte et le sud de Gaza. Et certains produits et personnels d'ONG ne peuvent toujours pas entrer», a-t-il ajouté.
Ces 37'000 tonnes sont encore loin des 190'000 tonnes d'aide humanitaire (nourriture, médicaments...) que l'ONU avait prépositionnées en dehors de Gaza pour exécuter un plan de 60 jours à partir du début du cessez-le-feu, pour venir en aide à la population de Gaza.
Source: ATS
Mandats d'arrêt turcs pour «génocide» contre Netanyahu et consorts
Un total de 37 suspects sont visés par des mandats d'arrêt, a précisé le parquet général d'Istanbul dans un communiqué, sans toutefois fournir de liste complète.
Parmi eux figurent également le chef d'état-major israélien, Eyal Zamir, indique le parquet d'Istanbul qui dénonce le «génocide et les crimes contre l'humanité perpétrés de manière systématique par l'Etat israélien à Gaza».
La justice turque cite également le cas de l'«Hôpital de l'amitié turco-palestinienne» de la bande de Gaza, construit par la Turquie, frappé en mars par l'armée israélienne qui affirme qu'il servait de base à des combattants du mouvement islamiste palestinien Hamas.
Source: ATS
Deux adolescents palestiniens tués, accusés par l'armée israélienne de tirs de cocktails Molotov
Deux adolescents palestiniens ont été tués par des tirs israéliens en Cisjordanie occupée, a annoncé vendredi l'Autorité palestinienne, l'armée israélienne confirmant avoir «éliminé» deux personnes qui lançaient selon elle des cocktails Molotov. Les faits se sont déroulés jeudi soir au nord de Jérusalem, près de la barrière de séparation érigée par Israël.
Le ministère de la Santé palestinien a annoncé dans communiqué «la mort des adolescents Mohammad Abdoullah Mohammad Atim (16 ans) et Mohamad Rachad Fadl Qassem (16 ans), tués par des tirs de l'occupation dans la ville de Joudeira, au nord de Jérusalem» et la «rétention de leurs corps» par l'armée israélienne.
Jeudi soir, dans la zone de Joudeira, «deux terroristes ont été identifiés en train d'allumer et de lancer des cocktails Molotov sur une route importante», a affirmé l'armée israélienne sur son compte X, publiant une vidéo infrarouge montrant deux personnes lançant ce qui semble être des projectiles enflammés par-dessus un mur avant d'être pris sous des tirs croisés.
«Hier, nous avons entendu des coups de feu: l'armée était entrée dans la ville», a déclaré à l'AFP Mohammed Atim, le père d'un des deux adolescents tués lors d'une cérémonie de condoléances à Joudeira.
«Environ une ou deux heures plus tard, les garçons ont disparu. Nous ne savions pas ce qui leur était arrivé [et ce n'est que] ce matin [que] nous avons appris la nouvelle qu'ils avaient été tués», a-t-il ajouté. Mercredi soir, l'armée israélienne avait abattu un adolescent en Cisjordanie occupée, que l'armée a qualifié de «terroriste», affirmant qu'il avait lancé un engin explosif sur des soldats.
Source: AFP
Trump dit qu'une force internationale sera déployée «très bientôt» à Gaza
Donald Trump a affirmé jeudi qu'une force internationale serait déployée «très bientôt» à Gaza, au lendemain de l'annonce par les Etats-Unis d'un projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU destinée à soutenir le plan de paix du président américain.
«Très bientôt. Ça va arriver très bientôt. Et ça se passe bien à Gaza», a répondu Donald Trump à une question d'un journaliste sur le déploiement annoncé d'une telle force dans le territoire palestinien, qui fait face à une situation humanitaire toujours très précaire près d'un mois après l'entrée en vigueur d'une trêve entre Israël et le Hamas.
«On a plusieurs pays qui se sont portés volontaires pour intervenir en cas de problème avec le Hamas, par exemple, ou pour tout autre problème», a-t-il ajouté lors d'un échange avec la presse en marge d'une rencontre diplomatique à la Maison Blanche avec des dirigeants d'Asie centrale.
Les Etats-Unis ont présenté mercredi à des pays partenaires un projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU destinée à soutenir le plan de paix de Donald Trump à Gaza, incluant le déploiement d'une force internationale.
Source: AFP