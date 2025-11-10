il y a 59 minutes

Le chef d'état-major demande une «enquête systémique» sur le 7-Octobre, Netanyahu refuse

Le chef d'état-major israélien, Eyal Zamir, a appelé lundi à une «enquête systémique» sur le 7-Octobre à l'heure où le gouvernement refuse l'établissement d'une commission nationale d'enquête permettant d'établir les responsabilités dans l'échec des autorités à prévenir l'attaque la plus meurtrière qu'ait connue Israël.

Eyal Zamir a formulé cette demande après la publication du rapport d'un comité d'experts mandaté par ses soins marquant la fin des enquêtes au sein de l'armée sur les défaillances ayant mené au drame du 7 octobre 2023 et concluant à une «défaillance systémique et organisationnelle de longue date».

Photo: keystone-sda.ch

En dépit de sondages montrant qu'une large majorité d'Israéliens, quelles que soient leurs tendances politiques, soutiennent l'établissement d'une commission nationale d'enquête sur le 7-Octobre, le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu s'y oppose.

Sommé par l'opposition de s'exprimer sur la question, Netanyahu a redit lundi devant les députés qu'il était opposé à la mise en place d'une commission nationale d'enquête, qui serait selon lui un «outil politique» aux mains de ses adversaires. Il a suggéré plutôt la création d'une commission d'enquête «avec un large accord national» sur le modèle américain après le 11-Septembre. Proposition immédiatement rejetée par l'opposition.

Source: AFP