il y a 22 minutes

Malgré la trêve, Israël l'assure: «L'opération contre l'Iran n'est pas encore terminée»

Malgré un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran, le chef d'état-major israélien Eyal Zamir assure que la mission contre l'Iran n'est pas terminée. «Nous avons franchi une étape importante, mais l'opération contre l'Iran n'est pas encore terminée», a déclaré Eyal Zamir selon des sources militaires, sans donner de détails sur la forme que cela prendrait.

Photo: keystone-sda.ch

Il a précisé qu'il souhaitait se concentrer sur Gaza et le Hamas. Et d'ajouter: «Nous avons retardé de plusieurs années le projet nucléaire iranien, et il en va de même pour son programme de missiles.» Cette information ne peut actuellement pas être vérifiée de manière indépendante.