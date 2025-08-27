DE
«Une démonstration de force»
Israël lance une nouvelle opération militaire en Cisjordanie

L'armée israélienne a lancé une vaste opération dans la vieille ville de Naplouse, en Cisjordanie occupée. Des dizaines de soldats et de blindés ont été déployés. Le gouverneur de Naplouse dénonce une «démonstration de force sans justification».
Publié: il y a 40 minutes
Les forces de l'armée israélienne attaquent le camp de réfugiés de Balata à l'est de Naplouse en Cisjordanie, le 11 août 2025.
Photo: IMAGO/APAimages
ATS Agence télégraphique suisse

L'armée israélienne a entamé mardi avant l'aube une vaste opération dans la vieille ville de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée, mobilisant des dizaines de soldats et de blindés, selon des témoins et des responsables palestiniens.

Cet «assaut (...) est une démonstration de force sans justification», a déclaré à l'AFP le gouverneur de Naplouse, Ghassan Daghlas.

L'armée a confirmé à l'AFP mener une opération, sans en préciser l'objet. Vers 03h00 du matin (02h00 suisses), les soldats ont investi plusieurs quartiers de la vieille ville – d'environ 30'000 habitants – se déployant particulièrement dans le quartier oriental de Harat al-Hableh, ont indiqué à l'AFP des habitants.

Des maisons fouillées

Selon l'un d'entre eux, qui a requis l'anonymat, des militaires ont saisi chez des résidents des «sacs blancs» au contenu inconnu.

Un autre témoin, qui a également refusé de donner son nom, a rapporté que des soldats avaient expulsé un couple âgé de son domicile, «probablement transformé en poste militaire».

Les soldats «prennent d'assaut et fouillent les maisons et magasins» et «certaines maisons ont été transformées en postes militaires», a abondé auprès de l'AFP Ghassan Hamdan, directeur du Palestinian Medical Relief à Naplouse.

L'armée a informé les autorités palestiniennes que le raid se poursuivrait jusqu'à 16h00 (15h00 suisses), selon le gouverneur.

Des affrontements ont éclaté à l'entrée est de la vieille ville, où des jeunes ont caillassé des soldats qui ont riposté par des tirs de gaz lacrymogène et à balles réelles, selon des sources locales. Le Croissant-Rouge palestinien a recensé plusieurs blessés, mais aucun par balles.

Plusieurs raids

La vieille ville de Naplouse a été visée par plusieurs raids israéliens, notamment en 2022-2023 dans le cadre d'opérations visant principalement un groupe de combattants impliqués dans des attaques, et en 2002. L'armée y avait mené une opération début juin, au cours de laquelle au moins deux Palestiniens avaient été tués.

Mardi, l'armée a aussi opéré à Ramallah, où siège l'Autorité palestinienne, visant au moins un bureau de change. La police a annoncé la saisie de plus de 385'000 euros, des fonds liés, selon elle, à des activités terroristes.

Les violences en Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967, ont flambé depuis le début de la guerre à Gaza, déclenchée par une attaque sans précédent du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre 2023.

Selon un décompte de l'AFP basé sur des données de l'Autorité palestinienne, au moins 972 Palestiniens, dont de nombreux combattants, y ont été tués depuis par des soldats ou colons israéliens.

Au moins 36 Israéliens, civils et soldats y ont été tués dans des attaques palestiniennes ou lors d'opérations militaires israéliennes, selon les données officielles israéliennes.

