L'aéroport près de Tel-Aviv visé par une attaque houthie

Première conversation téléphonique entre le pape et Mahmoud Abbas

Le pape Léon XIV a reçu lundi un appel téléphonique du président palestinien Mahmoud Abbas. Cela quatre jours après une frappe israélienne meurtrière contre une église catholique à Gaza, a annoncé le Vatican.

Au cours de leur entretien, le premier rendu public depuis l'élection du pape américain le 8 mai, ce dernier «a renouvelé son appel au plein respect du droit international humanitaire, soulignant le devoir de protéger les civils et les lieux sacrés et l'interdiction de l'usage indiscriminé de la force et du déplacement forcé des populations», selon le communiqué du Vatican. Léon XIV a également réaffirmé «l'urgence de fournir une aide aux personnes les plus exposées aux conséquences du conflit et de permettre l'entrée de l'aide humanitaire».

Cet appel intervient après la mort de trois personnes jeudi dans une frappe israélienne sur la seule église catholique de la bande de Gaza, refuge pour cette petite communauté depuis le début de la guerre. Au lendemain de cette frappe, le chef de l'Eglise catholique avait reçu l'appel du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui a évoqué un «tir perdu» et affirmé qu'une enquête était en cours.

Le Saint-Siège soutient officiellement la solution dite des deux Etats, israélien et palestinien, et reconnaît depuis 2013 l'Etat de Palestine, avec lequel il entretient des relations diplomatiques.

Source: ATS