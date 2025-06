Fermer le détroit d'Ormuz serait «extrêmement dangereux», prévient l'UE

La fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran «serait extrêmement dangereuse» a mis en garde lundi la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas, rappelant que l'Union européenne appelait à une solution diplomatique et à la désescalade.

Réunis à Bruxelles, les ministres européens des Affaires étrangères se concentrent sur une solution diplomatique après les frappes américaines sans précédent contre les sites nucléaires iraniens.

Photo: keystone-sda.ch

Les «craintes de représailles et d'escalade de la guerre sont énormes, en particulier la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, qui serait extrêmement dangereuse et bonne pour personne», a insisté Mme Kallas devant la presse. Près de 20% du pétrole mondial transite par le détroit d'Ormuz, au large des côtes iraniennes, et sa fermeture pourrait bouleverser le marché mondial et provoquer une envolée des prix.

Source: AFP