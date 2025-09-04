Les largages de l'aide sur la bande de Gaza ont cessé

Un responsable d'une organisation caritative jordanienne liée au gouvernement a annoncé mercredi la suspension des largages d'aide humanitaire au-dessus de la bande de Gaza, affamée et ravagée par la guerre.

«Les largages aériens qui ont permis d'acheminer une grande partie de l'aide vers Gaza sont suspendus ces jours-ci», a déclaré à l'AFP Hussein al-Shabli, secrétaire général de l'Organisation caritative jordanienne hachémite.

Selon lui, d'autres «dispositions» sont en préparation pour poursuivre l'acheminement de l'aide vers le territoire palestinien où les quelque deux millions d'habitants sont assiégés par Israël depuis le début de la guerre.

Le dernier parachutage d'aides a été mené le 26 août, avec la participation d'avions de Jordanie, des Emirats arabes unis, d'Allemagne et d'Indonésie, selon l'armée jordanienne, qui coordonnait ces opérations depuis leur reprise fin juillet avec l'accord d'Israël.

Source: AFP