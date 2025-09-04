Israël «condamne fermement» les propos de la commissaire européenne qualifiant la situation à Gaza de «génocide»
Israël a condamné «fermement» jeudi les propos de la commissaire européenne Teresa Ribera qui avait qualifié la situation à Gaza de «génocide», selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.
«Nous condamnons fermement les allégations sans fondement formulées par la vice-présidente exécutive de la Commission européenne, Teresa Ribera. En agissant ainsi, Ribera devient un relais de la propagande du Hamas», dit ce communiqué.
Source: AFP
L'armée israélienne dit avoir pris le contrôle de 40% de Gaza-ville
Le porte-parole de l'armée israélienne, Effie Defrin, a indiqué jeudi soir que les troupes israéliennes contrôlaient 40% de Gaza-ville, dans une déclaration télévisée, alors qu'Israël a annoncé vouloir s'emparer de la ville.
«Aujourd'hui, nous contrôlons 40% du territoire de Gaza-ville. L'opération va se poursuivre et s'intensifier dans les prochains jours. Le Hamas affrontera les forces de l'armée à Gaza-ville avec toute sa puissance. Nous allons accroître la pression sur le Hamas jusqu'à sa défaite», a dit Effie Defrin.
Source: AFP
Les largages de l'aide sur la bande de Gaza ont cessé
Un responsable d'une organisation caritative jordanienne liée au gouvernement a annoncé mercredi la suspension des largages d'aide humanitaire au-dessus de la bande de Gaza, affamée et ravagée par la guerre.
«Les largages aériens qui ont permis d'acheminer une grande partie de l'aide vers Gaza sont suspendus ces jours-ci», a déclaré à l'AFP Hussein al-Shabli, secrétaire général de l'Organisation caritative jordanienne hachémite.
Selon lui, d'autres «dispositions» sont en préparation pour poursuivre l'acheminement de l'aide vers le territoire palestinien où les quelque deux millions d'habitants sont assiégés par Israël depuis le début de la guerre.
Le dernier parachutage d'aides a été mené le 26 août, avec la participation d'avions de Jordanie, des Emirats arabes unis, d'Allemagne et d'Indonésie, selon l'armée jordanienne, qui coordonnait ces opérations depuis leur reprise fin juillet avec l'accord d'Israël.
Source: AFP
Des attaques russes font neuf morts dans l'est de l'Ukraine
Des attaques russes ont tué au moins neuf personnes et blessé sept autres à Kostiantynivka, ville de l'est de l'Ukraine située près du front, a indiqué mercredi le gouverneur de la région de Donetsk.
«Neuf personnes ont été tuées et sept ont été blessées», a affirmé Vadym Filachkine sur Telegram, expliquant que sur les neuf morts, huit ont été victimes de bombardements à l'artillerie et la dernière d'une attaque de drone.
Source: AFP
La Finul dénonce l'une des «plus graves» attaques israéliennes contre son personnel
La Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) a fait état mercredi de l'une des attaques israéliennes «les plus graves» contre son personnel depuis le cessez-le-feu ayant mis fin en novembre à la guerre entre Israël et le Hezbollah libanais.
Selon la Finul, «une grenade est tombée à moins de 20 mètres et trois autres à environ 100 mètres du personnel et des véhicules de l'ONU». La Finul affirme que «l'armée israélienne avait été informée à l'avance des travaux de dégagement» qu'elle effectuait dans la zone, et ajoute que «les opérations ont été suspendues après l'incident».
L'armée israélienne a démenti avoir tiré volontairement sur les Casques bleus. «Plusieurs soldats de la Finul en opération à proximité ont signalé que des tirs avaient été dirigés dans leur direction», mais après examen, l'armée israélienne «souligne qu'aucun tir intentionnel n'a été dirigé contre le personnel de la Finul», écrit sur X le lieutenant-colonel Nadav Shoshani, porte-parole de l'armée israélienne.
Le Shin Bet a déjoué un attentat du Hamas contre l'un des ministres israéliens les plus radicaux
Le service de sécurité intérieure israélien, Shin Bet, a annoncé mercredi avoir déjoué un attentat du Hamas contre le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir. Coutumier des provocations, il est considéré comme le ministre le plus radical de la coalition gouvernementale de Benjamin Netanyahu
«Une cellule du Hamas opérant dans la région d'Hébron a été arrêtée ces dernières semaines. Cette cellule est soupçonnée d'avoir agi sous la direction (de membres) du Hamas en Turquie, avec l'intention de mener un attentat ciblé contre le ministre de la Sécurité nationale», a indiqué le Shin Bet dans un communiqué.
«L'enquête menée par le Shin Bet a révélé que les suspects avaient acheté plusieurs drones, sur lesquels ils prévoyaient de monter des explosifs afin de perpétrer l'attaque. Les drones ont été saisis lors de leur arrestation», selon le communiqué.
Source: AFP
Au moins 21'000 enfants de Gaza devenus handicapés à cause de la guerre
Au moins 21'000 enfants vivent avec un handicap causé par la guerre à Gaza entre Israël et le Hamas depuis le 7 octobre 2023, soit plus de la moitié de l'ensemble des enfants blessés, a indiqué le Comité des droits des personnes handicapées (CDPH), organe des Nations unies.
Israël, selon le Comité, devait adopter des mesures spécifiques pour protéger les enfants handicapés contre les attaques et mettre en œuvre des protocoles d'évacuation tenant compte des personnes handicapées.
Les experts font également état de «personnes handicapées contraintes de fuir dans des conditions dangereuses et indignes, comme ramper dans le sable ou dans la boue, sans aide à la mobilité».
Source: AFP
Avec son nouveau satellite espion, Israël lance un «message» à ses ennemis
Israël a annoncé mercredi avoir lancé sur orbite un nouveau satellite espion. Le ministre de la Défense Israël Katz y voyant un «message» adressé aux pays ennemis sur les capacités du renseignement israélien.
«Le lancement hier du satellite Ofek 19 est une réussite au plus haut niveau mondial. Peu de pays possèdent ces capacités», a écrit Israël Katz sur X. «C'est également un message à tous nos ennemis, où qu'ils se trouvent: nous vous surveillons en permanence et en toutes circonstances», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Israël reproche à Macron de «saper la stabilité» au Proche-Orient
Emmanuel Macron «sape la stabilité» du Proche-Orient et ses actions sont «dangereuses» a accusé Israël après une mise en garde du président français contre toute tentative israélienne d'annexer des territoires en riposte à la reconnaissance de la Palestine envisagée par Paris.
«Macron tente d'intervenir de l'extérieur dans un conflit auquel il n'est pas partie, d'une manière complètement déconnectée de la réalité sur le terrain après le 7 octobre» 2023, date de l'attaque du Hamas sur Israël ayant déclenché la guerre en cours à Gaza, a écrit le chef de la diplomatie israélienne Gideon Saar dans un message sur X publié mardi soir. «Macron sape la stabilité de la région avec ses actions», ajoute-t-il, pour qui «ses actions sont dangereuses [et] n'apporteront ni la paix ni la sécurité».
Source: AFP
La défense civile de Gaza fait état de 13 morts dans des frappes israéliennes
Le porte-parole de la défense civile de Gaza a fait état mardi de 13 morts dans des frappes aériennes israéliennes menées pendant la nuit contre le territoire palestinien.
Une attaque sur un immeuble résidentiel a tué 10 personnes, a indiqué le porte-parole, Mahmoud Bassal, à l'AFP, tandis qu'une autre frappe sur un immeuble a tué trois autres personnes. Les deux attaques ont eu lieu dans la ville de Gaza.
Source: AFP
