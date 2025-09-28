21:36 heures

L'armée israélienne dit avoir frappé un dépôt d'armes du Hezbollah au Liban

​L'armée israélienne a annoncé dimanche avoir frappé un dépôt d'armes du Hezbollah dans le sud du Liban, dans un communiqué militaire. ​«Ce dépôt était utilisé par l'organisation terroriste pour planifier et mener des attaques contre l'État d'Israël», selon le communiqué, qui précise que «la présence de ces infrastructures terroristes constitue une violation des accords conclus entre Israël et le Liban».

De la fumée s'élève à la suite d'une frappe aérienne israélienne à la périphérie du village de Jarmaq, dans le sud du Liban. Photo: AFP

L'agence de presse officielle libanaise ANI a fait état d'une «série» de frappes aériennes israéliennes dans le sud du pays, près des villes de Kfar Rumman et Jurmok, ainsi que d'une frappe de drone sur une maison à Humin, également dans le sud.

Le Hezbollah avait ouvert un front contre Israël au début de la guerre à Gaza le 7 octobre 2023, affirmant agir en soutien au Hamas, son allié. Les hostilités ont tourné à la guerre ouverte en septembre 2024, avant un cessez-le-feu entré en vigueur le 27 novembre. Israël continue cependant de frapper régulièrement des cibles du Hezbollah au Liban.

Le Hezbollah, qui dominait la vie politique au Liban, est soumis à une intense pression pour remettre ses armes à l'Etat libanais, et l'armée libanaise a élaboré un plan pour le désarmer, en commençant par le sud du pays, frontalier d'Israël. La formation pro-iranienne refuse de désarmer.

Source: AFP