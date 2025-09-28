L'armée israélienne dit avoir frappé un dépôt d'armes du Hezbollah au Liban
L'armée israélienne a annoncé dimanche avoir frappé un dépôt d'armes du Hezbollah dans le sud du Liban, dans un communiqué militaire. «Ce dépôt était utilisé par l'organisation terroriste pour planifier et mener des attaques contre l'État d'Israël», selon le communiqué, qui précise que «la présence de ces infrastructures terroristes constitue une violation des accords conclus entre Israël et le Liban».
L'agence de presse officielle libanaise ANI a fait état d'une «série» de frappes aériennes israéliennes dans le sud du pays, près des villes de Kfar Rumman et Jurmok, ainsi que d'une frappe de drone sur une maison à Humin, également dans le sud.
Le Hezbollah avait ouvert un front contre Israël au début de la guerre à Gaza le 7 octobre 2023, affirmant agir en soutien au Hamas, son allié. Les hostilités ont tourné à la guerre ouverte en septembre 2024, avant un cessez-le-feu entré en vigueur le 27 novembre. Israël continue cependant de frapper régulièrement des cibles du Hezbollah au Liban.
Le Hezbollah, qui dominait la vie politique au Liban, est soumis à une intense pression pour remettre ses armes à l'Etat libanais, et l'armée libanaise a élaboré un plan pour le désarmer, en commençant par le sud du pays, frontalier d'Israël. La formation pro-iranienne refuse de désarmer.
Frappes israéliennes sur Sanaa: au moins huit morts et 142 blessés
Des frappes israéliennes sur la capitale yéménite Sanaa, tenue par les Houthis, ont fait au moins huit morts et 142 blessés, ont annoncé ces insurgés pro-iraniens, qui avaient revendiqué la veille une attaque dans le sud d'Israël.
Des collaborateurs de l'AFP à Sanaa ont indiqué avoir entendu des explosions dans la ville, et vu des colonnes de fumée s'élever de trois endroits différents de la capitale. Les sites touchés ont été bouclés par les autorités, a indiqué l'un d'entre eux.
La «brutalité» israélienne "a fait plusieurs victimes civiles", a d'abord déclaré le porte-parole du ministère de la Santé houthi, Anees Alasbahi faisant état de deux morts et 48 blessés. Il a ensuite révisé ce bilan à huit morts et 142 blessés, alors que les secouristes recherchent encore des victimes sous les décombres.
Un comité valide la nomination à la tête du Shin Bet du candidat de Netanyahu
La nomination du général David Zini, proposée par Benjamin Netanyahu, à la tête du Shin Bet, le service israélien de sécurité intérieure, a été validée jeudi par le comité chargé des nominations des hauts fonctionnaires, a annoncé le bureau du Premier ministre.
La décision de M. Netanyahu en mai de nommer le général Zini à ce poste avait été jugée «illégale» par la procureure de l'Etat, mais la commission en a jugé autrement et validé la nomination annoncée par le gouvernement.
Cette décision met fin à la saga autour de cette nomination controversée, M. Netanyahu étant suspecté de conflit d'intérêts dans le choix du chef du Shin Bet, en raison d'un enquête menée par ce service sur certains de ses proches, soupçonnés d'avoir touché des pots-de-vin du Qatar.
Le nouveau dirigeant syrien temporise sur la reconnaissance d'Israël
Le nouveau dirigeant syrien, Ahmad al-Chareh, en visite à New York pour l'Assemblée générale des Nations unies, a exprimé lundi son espoir de conclure un accord de sécurité qui apaiserait les tensions avec Israël, mais écarté toute reconnaissance dans l'immédiat.
Lorsqu'on lui a demandé si la Syrie allait rejoindre les accords dits «d'Abraham», dans le cadre desquels les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc ont normalisé leurs relations avec Israël en 2020, le nouvel homme fort du pays a temporisé. «La Syrie est différente, car les pays qui font partie des accords d'Abraham ne sont pas voisins d'Israël. La Syrie a subi plus de 1000 raids, frappes et incursions israéliens depuis le plateau du Golan», a-t-il affirmé.
La Syrie et Israël restent techniquement en état de guerre mais ont ouvert des négociations directes après le renversement de Bachar al-Assad et des représentants des deux pays se sont rencontrés à plusieurs reprises. Le dirigeant syrien a exprimé ses doutes quant à la confiance à accorder à Israël, se demandant si ce pays cherchait à étendre son influence en Syrie et l'accusant d'avoir violé les accords de paix conclus avec deux autres pays voisins, l'Egypte et la Jordanie.
«Il y a également une grande colère face à ce qui se passe à Gaza, non seulement en Syrie, mais dans le monde entier, et cela a bien sûr un impact sur notre position vis-à-vis d'Israël», a-t-il relevé.
Une frappe dans le sud du Liban fait 5 morts dont 3 enfants
Au moins cinq personnes ont été tuées dimanche, dont trois enfants, dans une frappe de drone israélienne visant la ville de Bint Jbeil dans le sud du Liban, a annoncé le ministère libanais de la Santé.
La frappe a visé une moto, selon l'agence nationale d'information Ani. Israël mène régulièrement des attaques au Liban, affirmant cibler le Hezbollah, malgré un accord de cessez-le-feu qui devait mettre fin en novembre 2024 à plus d'un an de conflit, dont deux mois de guerre ouverte, entre Israël et le mouvement libanais pro-iranien.
L'armée israélienne dit mener des frappes dans le sud du Liban
Israël a mené jeudi des frappes aériennes sur cinq localités du sud du Liban, peu après avoir sommé leurs habitants d'évacuer les lieux, selon l'agence de presse libanaise et l'armée israélienne.
L'armée israélienne mène régulièrement des attaques au Liban, affirmant cibler le Hezbollah, malgré un accord de cessez-le-feu qui a mis fin en novembre 2024 à plus d'un an de conflit, dont deux mois de guerre ouverte, entre Israël et le mouvement libanais pro-iranien.
L'agence de presse officielle libanaise ANI a fait état d'une frappe sur Mais al-Jabal, une ville frontalière ravagée par la dernière guerre, où le ministère de la Santé a fait état d'un blessé. Des frappes ont également touché les villes de Debbin, Bourj Qalaouiyé, Al-Chahabiya et Kfar Tibnit.
Un journaliste de l'AFP près de Debbin a vu des nuages de fumée noire s'élever au-dessus de cette localité après les frappes. L'ANI a indiqué que les routes partant de Kfar Tibnit étaient pleines d'habitants ayant fui leurs maisons.
L'Iran exécute un homme condamné pour espionnage au profit d'Israël
Les autorités iraniennes ont pendu mercredi un homme condamné pour espionnage au profit d'Israël, a indiqué l'organe du pouvoir judiciaire.
«Babak Shahbazi (...) a été exécuté par pendaison ce matin à l'issue d'une procédure judiciaire et après la confirmation de sa peine par la Cour suprême», a rapporté le site d'information Mizan Online.
Frappe israélienne au Qatar: l'ONU condamne une «attaque à la paix et la stabilité régionales»
Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk a condamné mardi l'attaque israélienne au Qatar et appelé tous les pays à en faire autant, à l'ouverture d'un débat urgent au Conseil des droits de l'homme à Genève.
«La frappe israélienne contre les négociateurs à Doha le 9 septembre est une violation choquante du droit international" et "une atteinte à la paix et à la stabilité régionales», a-t-il affirmé.
Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio au Qatar après l'attaque israélienne
Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio est arrivé mardi au Qatar, partenaire stratégique de Washington et médiateur entre Israël et le Hamas, une semaine après l'attaque israélienne menée à Doha contre des dirigeants du mouvement palestinien.
Marco Rubio a atterri à Doha après avoir quitté Israël, où il a déclaré que les Etats-Unis demanderaient au Qatar de poursuivre son rôle de médiateur dans la guerre à Gaza, malgré l'attaque aérienne qui a suscité des condamnations internationales.
Le Qatar est le seul pays capable d'être un médiateur concernant Gaza, souligne Rubio
Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a estimé mardi que le Qatar était le seul pays capable de jouer le rôle de médiateur pour Gaza, malgré une frappe israélienne ciblant des dirigeants du Hamas dans l'émirat.
«Evidemment, ils doivent décider s'ils veulent le faire après la semaine dernière ou non, mais nous voulons qu'ils sachent que, s'il existe un pays dans le monde qui pourrait aider à mettre fin à cela par une négociation, c'est le Qatar», a déclaré Marco Rubio aux journalistes alors qu'il se rendait à Doha depuis Israël.
Trump assure qu'Israël ne frappera plus le Qatar
Donald Trump a assuré lundi que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ne frapperait plus le Qatar, après l'attaque inédite menée par Israël la semaine dernière à Doha contre des chefs du Hamas.
«Il ne frappera pas au Qatar», a déclaré le président américain à des journalistes dans le Bureau ovale, après le refus de Netanyahu d'exclure de nouvelles frappes lors d'une rencontre avec le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio à Jérusalem.
