Des discussions pour une trêve à Gaza n'ont mené à rien

Macron apporte son soutien aux militants juifs et arabes réunis pour la paix à Jérusalem

Le président français Emmanuel Macron a apporté son soutien au «sommet populaire pour la paix», une initiative qui rassemble vendredi des militants juifs et arabes à Jérusalem et constitue «un signal d'espoir» alors que «la situation est tragique» à Gaza.

«Vous êtes aujourd'hui des milliers, venus d'horizons divers, unis par une même exigence morale, la paix et la coexistence. À toutes et tous, je veux vous dire combien votre mobilisation est un signal d'espoir», leur dit le chef de l'Etat dans un message video diffusé par l'Elysée. Cet événement est porté par la coalition «It's Time» et par l'Alliance pour la paix au Moyen-Orient, un réseau de 160 organisations israéliennes et palestiniennes qui travaillent pour la paix et l'égalité.

Photo: Anadolu via Getty Images

Dans son message, Emmanuel Macron estime que «la tragédie doit prendre fin» à Gaza pour «ces millions de personnes, ces enfants qui n'ont rien à voir avec le Hamas et qui demandent juste le droit de vivre en paix et en sécurité sur leur sol».

«Je soutiens sans relâche, comme vous, tous ceux qui aident à ouvrir le dialogue, à refuser les logiques de vengeance, à reconnaître la dignité de chacun et à restaurer la confiance des peuples» ajoute-t-il.

Emmanuel Macron rappelle que la France coprésidera en juin, aux côtés de l'Arabie saoudite, une conférence internationale pour la mise en œuvre de la solution à deux États. «C'est la seule possibilité pour une paix, une sécurité pour tous. Bien évidemment, avec comme préalable la libération des otages, la démilitarisation du Hamas, une autorité palestinienne réformée, mais aussi une société civile qui sera au cœur de cette conférence et qui est clé pour avoir une paix solide et durable», affirme-t-il.

Source: AFP