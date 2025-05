Israël bombarde le quartier du palais présidentiel à Damas

01.05.2025, 15:11 heures

Le Hamas critique vivement son interdiction en Suisse

Le Hamas a sévèrement critiqué la décision de la Suisse de déclarer illégales ses activités sur son territoire. Le mouvement islamiste palestinien accuse Berne d'abandonner sa neutralité historique et de faire preuve d'un «parti pris dangereux et condamnable en faveur de l'occupation israélienne».

Un jeune Palestinien porte un masque avec la photo d'Abu Obeida, le porte-parole des Brigades Qassam, l'aile militaire du Hamas. Photo: AP

Dans une déclaration rapportée par le quotidien palestinien «Filastin», le groupe islamiste décrit la mesure comme un «déni des responsabilités légales et humanitaires» de la Confédération, en particulier à un moment marqué par la «guerre génocidaire» menée par Israël dans la bande de Gaza.

Le Conseil fédéral a annoncé mercredi que le Hamas sera interdit en Suisse pendant cinq ans, à partir du 15 mai. L'interdiction vise non seulement le Hamas mais aussi les organisations lui servant de couverture, celles qui en émanent, ainsi que les organisations et groupements qui agissent sur son ordre ou en son nom.

Cette décision vise à assurer la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, à faciliter les procédures pénales et à lutter contre le financement du terrorisme. Il sera également plus efficace et facile de prendre des mesures de police préventives, comme des interdictions d'entrée ou des expulsions.

Source: ATS