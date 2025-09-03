Avec son nouveau satellite espion, Israël lance un «message» à ses ennemis
Israël a annoncé mercredi avoir lancé sur orbite un nouveau satellite espion. Le ministre de la Défense Israël Katz y voyant un «message» adressé aux pays ennemis sur les capacités du renseignement israélien.
«Le lancement hier du satellite Ofek 19 est une réussite au plus haut niveau mondial. Peu de pays possèdent ces capacités», a écrit Israël Katz sur X. «C'est également un message à tous nos ennemis, où qu'ils se trouvent: nous vous surveillons en permanence et en toutes circonstances», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Au moins 21'000 enfants de Gaza devenus handicapés à cause de la guerre
Au moins 21'000 enfants vivent avec un handicap causé par la guerre à Gaza entre Israël et le Hamas depuis le 7 octobre 2023, soit plus de la moitié de l'ensemble des enfants blessés, a indiqué le Comité des droits des personnes handicapées (CDPH), organe des Nations unies.
Israël, selon le Comité, devait adopter des mesures spécifiques pour protéger les enfants handicapés contre les attaques et mettre en œuvre des protocoles d'évacuation tenant compte des personnes handicapées.
Les experts font également état de «personnes handicapées contraintes de fuir dans des conditions dangereuses et indignes, comme ramper dans le sable ou dans la boue, sans aide à la mobilité».
Source: AFP
Israël reproche à Macron de «saper la stabilité» au Proche-Orient
Emmanuel Macron «sape la stabilité» du Proche-Orient et ses actions sont «dangereuses» a accusé Israël après une mise en garde du président français contre toute tentative israélienne d'annexer des territoires en riposte à la reconnaissance de la Palestine envisagée par Paris.
«Macron tente d'intervenir de l'extérieur dans un conflit auquel il n'est pas partie, d'une manière complètement déconnectée de la réalité sur le terrain après le 7 octobre» 2023, date de l'attaque du Hamas sur Israël ayant déclenché la guerre en cours à Gaza, a écrit le chef de la diplomatie israélienne Gideon Saar dans un message sur X publié mardi soir. «Macron sape la stabilité de la région avec ses actions», ajoute-t-il, pour qui «ses actions sont dangereuses [et] n'apporteront ni la paix ni la sécurité».
Source: AFP
La défense civile de Gaza fait état de 13 morts dans des frappes israéliennes
Le porte-parole de la défense civile de Gaza a fait état mardi de 13 morts dans des frappes aériennes israéliennes menées pendant la nuit contre le territoire palestinien.
Une attaque sur un immeuble résidentiel a tué 10 personnes, a indiqué le porte-parole, Mahmoud Bassal, à l'AFP, tandis qu'une autre frappe sur un immeuble a tué trois autres personnes. Les deux attaques ont eu lieu dans la ville de Gaza.
Source: AFP
La Belgique annonce à son tour son intention de reconnaître la Palestine
La Belgique va reconnaître l'Etat de Palestine à l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre, a annoncé mardi le ministre des Affaires étrangères belge Maxime Prévot.
«La Palestine sera reconnue par la Belgique lors de la session de l'ONU! Et des sanctions fermes sont prises à l'égard du gouvernement israélien», a écrit le chef de la diplomatie belge sur X.
Fin juillet, le président Emmanuel Macron a annoncé que la France allait reconnaître l'Etat de Palestine à l'Assemblée générale de l'ONU, qui se tiendra du 9 au 23 septembre à New York. Dans la foulée, plus d'une dizaine de pays occidentaux ont appelé d'autres pays du monde à faire de même.
Reconnaître un Etat palestinien «n'est pas symbolique» (MAE palestinienne)
Reconnaître un Etat palestinien «n'est pas symbolique» car cela offre «une perspective d'avenir», a estimé lundi à Rome la ministre déléguée aux Affaires étrangères de l'Autorité palestinienne, Varsen Aghabekian Shahin.
«Nous avons discuté de la reconnaissance de l'Etat palestinien, et j'ai clairement indiqué que cette reconnaissance n'était pas symbolique. La reconnaissance de l'État palestinien nous donne une perspective d'avenir», a-t-elle déclaré à la presse après une rencontre avec le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani.
«Elle nous montre que l'on préserve la solution à deux États, qui s'est érodée depuis longtemps. Elle envoie également un message clair: la seule solution consiste à reconnaître un État palestinien vivant en paix et en sécurité aux côtés de l'État d'Israël», a-t-elle insisté.
«Tant qu'il n'y a pas un Etat, il est difficile de le reconnaître officiellement, nous reconnaissons l'Autorité nationale palestinienne que nous avons accueillie avec un sentiment de vraie amitié», a déclaré Antonio Tajani. «Avant de le reconnaître officiellement, il faut créer l'Etat palestinien sinon cela devient velléitaire et ne produit aucun effet, nous travaillons pour obtenir des résultats concrets», a-t-il assuré.
Source: AFP
Le plan américain pour l'après-guerre prévoit de déplacer toute la population
Selon des informations du Washington Post, les États-Unis auraient élaboré un plan de 38 pages pour l'après-guerre à Gaza. Celui-ci prévoit le déplacement «volontaire» des deux millions d’habitants du territoire, en échange d’incitations financières comme 5000 dollars en cash, plusieurs années de loyer pris en charge et des aides alimentaires. Les propriétaires terriens, eux, recevraient des jetons numériques permettant de financer une nouvelle vie ailleurs ou d’obtenir un logement dans des «villes intelligentes» censées être construites sur place.
Durant la phase de reconstruction, Gaza serait placée sous l’administration d’une structure appelée GREAT Trust (Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust), qui aurait pour mission de gérer le territoire pendant dix ans avant de céder la place à une entité palestinienne «réformée et déradicalisée». Dans cette vision, Gaza deviendrait un pôle touristique et technologique, accueillant des usines de voitures électriques, des centres de données et des hôtels financés par des investissements publics et privés.
Ce projet, appuyé par des cercles proches d’Israël et inspiré d’une idée déjà évoquée par Donald Trump, a été salué par l’extrême droite israélienne. Mais il suscite un rejet quasi unanime de la part des pays arabes, de la majorité des États occidentaux et de l’ONU, qui met en garde contre le risque d’un «nettoyage ethnique». Le département d’État américain n’a pas souhaité commenter ces révélations.
Les navires de la misssion «Global Sumud Flotilla» ont quitté Barcelone
Brandissant des drapeaux palestiniens, une vingtaine d'embarcations avec à leur bord des centaines de personnes ont quitté le port catalan peu après 15h30 pour tenter de rejoindre Gaza.
«Cette mobilisation est historique», a affirmé Greta Thunbger. «Ce sera la plus grande mission de solidarité de l'Histoire» avec «plus de gens et plus de bateaux que tous les essais faits jusqu'à présent pour tenter d'atteindre Gaza», avait assuré la semaine dernière à Barcelone l'activiste brésilien Thiago Ávila.
A cette flottille devraient se joindre «des dizaines» de bateaux supplémentaires, qui partiront de Tunisie et d'autres ports méditerranéens le 4 septembre, et des actions simultanées «en solidarité avec le peuple palestinien» seront organisées dans 44 pays, avait annoncé début août Greta Thunberg, membre du comité directeur.
À cette mission impliquant des centaines de personnes à bord, participeront également des militants de dizaines de pays, des artistes tels que l'acteur irlandais Liam Cunningham et l'espagnol Eduard Fernández, ainsi que des parlementaires européens et des personnalités comme l'ancienne maire de Barcelone Ada Colau.
Source: ATS
Israël confirme que le porte-parole de la branche armée du Hamas a été éliminé
Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a confirmé dimanche une frappe de l'armée contre le porte-parole de la branche armée du Hamas, connu sous le nom d'Abou Obeida. Il ne pouvait pas dire dans l'immédiat s'il était mort ou vivant. Depuis, le ministre de la Défense a confirmé qu'il a été «éliminé».
La veille, l'armée israélienne a déclaré avoir «frappé un terroriste clé du Hamas dans la ville de Gaza», sans dire son identité, mais des médias israéliens ont indiqué qu'il s'agissait d'Abou Obeida.
Source: AFP
Le Hamas confirme la mort d'un de ses chefs tué par Israël
Le Hamas a confirmé dimanche la mort de l'un de ses chefs, Mohammed Sinouar, trois mois après que l'armée israélienne a annoncé l'avoir tué dans une frappe à Khan Younès dans le sud de la bande de Gaza.
Mohammed Sinouar était le chef du Hamas pour la bande de Gaza et le frère de Yahya Sinouar, l'ex-chef suprême du mouvement islamiste palestinien dépeint comme le principal architecte de l'attaque sans précédent menée le 7 octobre 2023 en Israël, qui a déclenché la guerre à Gaza.
Source: AFP
Israël dit avoir identifié les restes du corps d'un otage
Les restes du corps d'un otage retenu dans la bande de Gaza et ramenés récemment en Israël, ont été identifiés, ont annoncé samedi les services du Premier ministre Benjamin Netanyahu.
«Une opération spéciale (...) dans la bande de Gaza a permis le rapatriement du corps du défunt Idan Shtivi», a déclaré le bureau du Premier ministre. L'armée avait annoncé vendredi avoir ramené les restes des corps de deux otages, dont un seul avait été identifié.
Source: AFP
