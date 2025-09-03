Le plan américain pour l'après-guerre prévoit de déplacer toute la population

Selon des informations du Washington Post, les États-Unis auraient élaboré un plan de 38 pages pour l'après-guerre à Gaza. Celui-ci prévoit le déplacement «volontaire» des deux millions d’habitants du territoire, en échange d’incitations financières comme 5000 dollars en cash, plusieurs années de loyer pris en charge et des aides alimentaires. Les propriétaires terriens, eux, recevraient des jetons numériques permettant de financer une nouvelle vie ailleurs ou d’obtenir un logement dans des «villes intelligentes» censées être construites sur place.

Photo: Anadolu via Getty Images

Durant la phase de reconstruction, Gaza serait placée sous l’administration d’une structure appelée GREAT Trust (Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust), qui aurait pour mission de gérer le territoire pendant dix ans avant de céder la place à une entité palestinienne «réformée et déradicalisée». Dans cette vision, Gaza deviendrait un pôle touristique et technologique, accueillant des usines de voitures électriques, des centres de données et des hôtels financés par des investissements publics et privés.

Ce projet, appuyé par des cercles proches d’Israël et inspiré d’une idée déjà évoquée par Donald Trump, a été salué par l’extrême droite israélienne. Mais il suscite un rejet quasi unanime de la part des pays arabes, de la majorité des États occidentaux et de l’ONU, qui met en garde contre le risque d’un «nettoyage ethnique». Le département d’État américain n’a pas souhaité commenter ces révélations.