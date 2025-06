Plus de 30 Gazaouis tués par des tirs israéliens

La Défense civile de Gaza a indiqué que 33 personnes avaient été tuées par l'armée israélienne mercredi dans le territoire palestinien ravagé et affamé par plus de vingt mois de guerre. Onze d'entre elles étaient venues en quête d'aide humanitaire.

Le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal, a indiqué à l'AFP que 11 personnes avaient été tuées et plus de 100 blessées quand «les forces d'occupation (armée israélienne) ont ouvert le feu et tiré plusieurs obus entre 02h30 et 06h00 sur des milliers de citoyens rassemblés» dans le centre de la bande de Gaza, notamment à Nousseirat, pour attendre l'ouverture de centres de distribution d'aide. «Les victimes cherchaient à obtenir de l'aide alimentaire et de la farine», a-t-il précisé.

Photo: IMAGO/Anadolu Agency

L'armée a indiqué à l'AFP que ses forces dans le centre de Gaza avaient tiré «des coups de semonce» sur «un groupe d'individus suspects» s'approchant «d'une manière qui représentait une menace potentielle». Elle a dit n'être «pas au courant de blessures».

Dix-neuf personnes ont aussi été tuées dans trois attaques israéliennes, a indiqué la Défense civile, précisant que l'armée avait fait exploser sept maisons à Beit Hanoun (nord). Interrogée, l'armée israélienne a rappelé, au sujet de l'une de ces attaques, mener régulièrement des «opérations visant à démanteler les capacités militaires» du mouvement islamiste palestinien Hamas.

Source: AFP