Israël accepte le cessez-le-feu et dit avoir atteint «tous» ses objectifs

Le gouvernement israélien a annoncé mardi matin avoir accepté la proposition américaine d'un «cessez-le-feu bilatéral» avec Téhéran, affirmant avoir atteint «tous les objectifs» de la guerre qu'il a déclenchée le 13 juin contre l'Iran.

Photo: keystone-sda.ch

Grâce à cette guerre, Israël «a éliminé une double menace existentielle immédiate: nucléaire et balistique», affirme dans un communiqué le gouvernement israélien, remerciant le président américain Donald «Trump et les États-Unis pour leur soutien en matière de défense et leur participation à l'élimination de la menace nucléaire iranienne».

«Israël réagira avec force à toute violation du cessez-le-feu», ajoute le texte, publié peu après l'annonce par M. Trump de l'entrée en vigueur de ce cessez-le-feu.

Source: AFP