L'armée israélienne annonce une nouvelle frappe aérienne au Liban

​L'armée israélienne a annoncé vendredi avoir mené une frappe aérienne contre le Hezbollah dans le sud du Liban, deux jours après l'entrée en vigueur de la trêve avec le mouvement islamiste libanais déjà mise à l'épreuve.​

«Il y a peu, des activités terroristes et le déplacement d'un lance-roquette mobile ont été détectés dans le sud du Liban», indique dans un communiqué l'armée israélienne qui publie par ailleurs sur X une vidéo montrant une frappe sur un camion en train de rouler lentement.

Un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah est entré en vigueur tôt mercredi au Liban, après plus d'un an d'hostilités transfrontalières et deux mois de guerre ouverte entre l'armée israélienne et le mouvement armé libanais soutenu par l'Iran.

Source: AFP