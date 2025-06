Israël a touché une base militaire iranienne

Des bombardiers américains en vol, Trump réunit un conseil de sécurité

Des avions bombardiers B-2 ont décollé d'une base aux Etats-Unis et se dirigeaient vers l'ouest, au-dessus du Pacifique, au moment où le président Donald Trump soupèse une intervention militaire contre l'Iran, rapportent samedi le New York Times et des sites de suivi de vols.

Photo: keystone-sda.ch

Ces bombardiers stratégiques furtifs, seuls capables de transporter des puissantes bombes anti-bunker de type GBU-57, ont décollé de la base de l'armée de l'air Whiteman dans le Missouri (centre) et ont été repérés au large de la Californie, accompagnés d'avions ravitailleurs, selon ces sources.

La destination de ces avions n'était pas connue mais, selon le New York Times, ils se dirigeraient vers l'île de Guam, dans le Pacifique.

