«Pas de pendaison aujourd'hui ou demain», dit un ministre iranien
Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a déclaré mercredi qu'il n'y aurait «pas de pendaison aujourd'hui ou demain» en Iran, en pleine répression des manifestations par les autorités, dans une interview accordée à la chaîne américaine Fox News.
A la question «allez-vous procéder à la pendaison de certains des manifestants?», le ministre a répondu qu'il n'y aurait «pas de pendaison aujourd'hui (mercredi) ou demain (jeudi)». «Je peux vous dire, je suis confiant dans le fait qu'il n'y a pas de projet de pendaison», a-t-il ajouté.
Donald Trump menace d'intervenir militairement en Iran pour mettre fin à la répression du mouvement de contestation, l'un des plus importants depuis la proclamation de la République islamique en 1979. Le président américain a déclaré plus tôt dans la journée avoir été informé par «une source fiable» qu'il n'y avait «pas de projet d'exécution» en Iran, sans donner plus de détails.
Source: AFP
L'exécution annoncée d'un manifestant a été retardée
L'exécution d'un Iranien arrêté lors de manifestations, qui selon des ONG et Washington risquait d'avoir lieu mercredi, a été reportée, a annoncé un groupe de défense des droits humains, tout en avertissant que la vie du condamné était toujours en danger.
L'exécution d'Erfan Soltani, 26 ans, était prévue mercredi mais a été reportée, a déclaré l'organisation de défense des droits humains Hengaw, basée en Norvège, citant des proches, tout en ajoutant qu'il existait «des inquiétudes sérieuses et persistantes» concernant son droit à la vie.
Le président américain Donald Trump, qui a menacé de prendre des mesures militaires contre Téhéran en raison de la répression des manifestations, a déclaré plus tôt qu'il avait été informé par «une source fiable» qu'il n'y avait «pas de projet d'exécution», sans donner plus de détails.
Lufthansa va contourner les espaces aériens iranien et irakien «jusqu'à nouvel ordre»
Le groupe de transport aérien allemand Lufthansa a annoncé mercredi que ses compagnies contourneront les espaces aériens iranien et irakien «jusqu'à nouvel» ordre, après des menaces américaines contre l'Iran.
Le groupe, qui, outre la compagnie allemande Lufthansa, englobe Austrian, Brussels Airlines, Discover, Eurowings, Swiss et ITA Airways, a expliqué dans un communiqué éviter ces espaces aériens «en raison de la situation actuelle au Moyen-Orient».
Lufthansa a également décidé d'exploiter ses liaisons vers Israël et la Jordanie sous forme de vols de jour jusqu'à lundi «en raison de la situation au Moyen-orient», ce qui signifie que ses équipages rentreront directement sans passer la nuit sur place, indique le communiqué, ajoutant que certains vols pourraient également être annulés.
Contactées par l'AFP, les autorités allemandes n'ont pas fait de commentaire dans l'immédiat sur leurs recommandations de sécurité. Mercredi, Donald Trump a entretenu le flou sur la perspective d'une intervention militaire américaine, affirmant que Washington suivrait de près la situation.
Le président américain a menacé plusieurs fois d'intervenir militairement en Iran depuis le début fin décembre du mouvement de contestation qui secoue le pays, le plus important depuis la proclamation de la République islamique en 1979. De son côté, Téhéran a déjà menacé de riposter en ciblant des sites militaires et le transport maritime des Etats-Unis.
Un Conseil de défense convoqué en urgence jeudi matin sur la situation en Iran et au Groenland
Un Conseil de défense consacré aux manifestations en Iran réprimées par les autorités et aux menaces américaines de prise de contrôle du Groenland a été convoqué en urgence jeudi à 08H00 à l'Elysée, a-t-on appris mercredi auprès de plusieurs sources informées du dossier.
Ce Conseil de défense, présidé par Emmanuel Macron et qui rassemble les ministres concernés ainsi que les chefs militaires, se tient alors que Donald Trump laisse planer la possibilité de frappes contre l'Iran, et après une réunion entre le Danemark et les autorités américaines consacrée au Groenland qui s'est conclue sur un «désaccord fondamental», selon le chef de la diplomatie danoise.
«Nous avons le contrôle total» de la situation, dit le ministre des Affaires étrangères
Les autorités iraniennes ont le «contrôle total» de la situation, a affirmé mercredi le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi dans un entretien à Fox News, après plus de deux semaines de manifestations, sévèrement réprimées.
«Désormais (...) le calme règne. Nous avons le contrôle total» de la situation, a-t-il déclaré à la chaîne américaine, selon des extrait d'un entretien enregistré mercredi et qui doit être diffusé à 23h GMT.
Trump assure que «les tueries ont pris fin» en Iran
Donald Trump a assuré mercredi que «les tueries prenaient fin» en Iran et que les autorités n'avaient «pas prévu» d'exécuter des manifestants, des propos qui semblent repousser la perspective d'une intervention militaire américaine.
«On nous dit que les tueries en Iran prennent fin. Elles ont pris fin», a dit le président américain, ajoutant: «aucune exécution n'est prévue» et assurant qu'il tenait ses informations «de bonne source».
Interrogé par un journaliste de l'AFP pour savoir si une intervention militaire américaine était désormais écartée, Donald Trump a répondu: «On observera ça, et on verra quelle est la suite.»
Le G7 menace Téhéran de «mesures restrictives supplémentaires»
Les ministres des Affaires étrangères des pays du G7 se sont dits mercredi «prêts à imposer des mesures restrictives supplémentaires si l'Iran poursuit la répression des manifestations», dans un communiqué commun publié par la France qui en assure la présidence.
«Nous sommes profondément inquiets face au nombre élevé de morts et de blessés dont il est fait état. Nous condamnons le recours délibéré à la violence et le fait que des manifestants soient tués, détenus de manière arbitraire et subissent des tactiques d'intimidation des forces de sécurité», affirment les chefs de la diplomatie de l'Allemagne, du Canada, des Etats-Unis, de la France, de l'Italie, du Japon et du Royaume-Uni, ainsi que la haute représentante de l'Union européenne.
Le bilan s'alourdit en Iran: au moins 3428 manifestants tués
Au moins 3428 manifestants ont été tués en Iran depuis le début du mouvement de contestation contre le pouvoir, a annoncé mercredi l'ONG Iran Human Rights (IHR), qui a également fait état de plus de 10'000 arrestations.
La forte hausse par rapport au bilan précédent s'explique par «de nouvelles informations reçues de sources au sein des ministères iraniens de la Santé et de l'Education», précise cette organisation basée en Norvège. «Ce chiffre est un minimum absolu», avertit IHR, qui indique avoir reçu «de nouveaux rapports et témoignages montrant davantage encore l'ampleur de la violence».
Les exécutions de manifestants sur le point de débuter en Iran, Amnesty craint le pire
Le chef du pouvoir judiciaire en Iran a promis des procès «rapides» pour les suspects arrêtés lors des manifestations, qualifiées d'«émeutes» par les autorités, a rapporté la télévision d'Etat mercredi.
«Si quelqu'un a mis le feu à une personne, l'a décapitée avant de brûler son corps, nous devons faire notre travail rapidement», a déclaré Gholamhossein Mohseni Ejeï lors d'une visite d'une prison où sont détenues des personnes arrêtées pendant les manifestations.
Les groupes de défense des droits humains parlent de milliers d'arrestations depuis le début du mouvement le 28 décembre et craignent un large usage de la peine de mort. Selon la diplomatie américaine, une première exécution est prévue dès mercredi.
Trump menace d'agir «de manière très forte» si l'Iran exécute des manifestants
Donald Trump a assuré que les Etats-Unis agiraient «de manière très forte» si les autorités iraniennes commençaient à exécuter des personnes arrêtées lors des manifestations qui secouent le pays depuis fin décembre, Téhéran accusant de son côté Washington à chercher un «prétexte» en vue d'une intervention militaire.
Selon la diplomatie américaine, une première exécution est prévue dès mercredi. «Plus de 10'600 manifestants ont été arrêtés (...) Erfan Soltani, 26 ans, dont l'exécution a été programmée pour le 14 janvier, est l'un d'eux», a dit le Département d'Etat dans un message en farsi sur X.
Amnesty international a demandé à l'Iran de «surseoir immédiatement à toutes les exécutions, y compris celle d'Erfan Soltani». «Nous agirons de manière très forte s'ils font une chose pareille», a prévenu le président américain, interrogé mardi soir par un journaliste de la chaîne CBS.
La mission iranienne à l'ONU a accusé les Etats-Unis de chercher à renverser le régime par la force, «des troubles orchestrés et le chaos servant de modus operandi pour fabriquer un prétexte à une intervention militaire».
