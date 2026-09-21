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Trump durcit le ton face à l'Iran
«La vraie question est de savoir si je vais détruire entièrement le pays»

Donald Trump a durci le ton dimanche face à l’Iran: dans une interview à Fox News, il dit envisager d’asphyxier son économie ou, en cas de guerre, de «détruire entièrement le pays».
Publié: 21.09.2026 à 10:50 heures
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Donald Trump a évoqué trois scénarios possibles face à Téhéran.
Photo: Shutterstock
Janine Enderli

Donald Trump doit trancher sur la conduite à tenir face à l'Iran: parvenir à un accord, ou comme il l'a déclaré la semaine dernière aux médias américains, anéantir «le régime iranien». Dimanche, le président américain a encore durci le ton à l'égard de Téhéran, lors d'un entretien accordé à «Fox News Sunday».

Pendant cette interview, il a expliqué qu'il envisageait deux options: laisser l'économie iranienne «pourrir», ou, en cas de guerre, «détruire entièrement le pays».

Donald Trump a évoqué trois scénarios possibles:

  • Un accord: l’Iran adhère à un accord de paix «acceptable».
  • L'asphyxie économique: Washington maintient le blocus et les sanctions jusqu’à ce que les dirigeants de Téhéran cèdent sous la pression.
  • Une escalade militaire: Donald Trump met sa menace à exécution et se décide à «réduire toute la nation en cendres». Le président américain y est par ailleurs de ses traditionnels superlatifs au moment d'évoquer ce scénario: «La question est de savoir si je vais détruire entièrement le pays et si oui, quand. Ils feraient mieux de se tenir à carreau», a déclaré le président américain.

De nouvelles négociations en vue?

Ces déclarations interviennent au septième mois du conflit entre les Etats-Unis et l'Iran. Les deux camps ont récemment durci le ton et multiplié les mises en garde. Dans le même temps, Donald Trump ne cesse d'affirmer que la guerre pourrait «bientôt prendre fin», à condition toutefois que Téhéran accepte un accord.

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L'issue du conflit parait néanmoins bien incertaine. Selon certaines informations, l’Iran a fait parvenir, par l’intermédiaire de médiateurs, le Qatar et le Pakistan, ses conditions pour reprendre les discussions. Téhéran demanderait notamment la fin des combats sur tous les fronts, le déblocage des fonds gelés ainsi que la levée du blocus maritime. À ce stade, les États-Unis n’ont pas encore officiellement répondu à ces demandes.

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