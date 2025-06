Israël classe la banque centrale iranienne comme une «organisation terroriste»

Le ministre des Affaires étrangères israélien, Israël Katz, a annoncé mercredi avoir officiellement classé la banque centrale iranienne comme une «organisation terroriste».

Israël classe la banque centrale iranienne comme une «organisation terroriste» Photo: IMAGO/Anadolu Agency

«Israël Katz a signé un décret spécial désignant la Banque centrale iranienne, deux autres banques iraniennes, une société affiliée aux forces armées iraniennes et trois de ses hauts responsables comme organisations terroristes et agents terroristes, dans le cadre de la campagne plus large menée par Israël contre l'Iran», précise un communiqué de son bureau publié au lendemain de l'annonce d'un cessez-le-feu après une guerre de 12 jours entre l'Iran et Israël.

Source: AFP