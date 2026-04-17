Téhéran annonce que le détroit d'Ormuz est «entièrement ouvert»

Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré vendredi complètement «ouvert» le très stratégique détroit d'Ormuz, essentiel pour le commerce des hydrocarbures dans le monde, tant que durera la trêve au Moyen-Orient.

«Le passage de tous les navires commerciaux par le détroit d'Ormuz est déclaré entièrement ouvert pour la période restante du cessez-le-feu», a écrit sur X Abbas Araghchi.

Il n'a pas précisé s'il faisait référence à la trêve entre l'armée israélienne et le Hezbollah, entrée en vigueur jeudi soir au Liban pour une durée de dix jours, ou au cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran qui prend en théorie fin le 22 avril.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Quelques minutes plus tard, Donald Trump a réagi à cette annonce. «L'Iran vient d'annonce que le détroit d'Iran (sic) est entièrement ouvert et prêt à la navigation. Merci!», a-t-il écrit sur Truth Social.

Source: AFP